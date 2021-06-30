Maradona soruşturması: Kasıtlı olarak öldürdüler



Diego Armando Maradona'nın ölümüyle ilgili soruşturmalar devam ederken Maradona'nın oğlu Dieguito'nun avukatı yaptığı açıklamada, dört doktorun efsane futbolcuyu kasıtlı olarak ölüme terk ettiğini iddia etti.

Abone ol Paylaş









30.06.2021 - 09:48

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın oğlu Dieguito'nun avukatı Mario Baudry, San Isidro Başsavcısı'ndan dört doktorun tutuklanmasını istedi.







Dört doktor, yaşamının son haftalarında Diego Maradona'nın sağlığını farklı görevlerle tedavi ediyordu. Dieguito'nun avukatı Mario Baudry, tutuklanma talebinin gerekçesi olarak "Maradona bu doktorlar tarafından kasıtlı olarak terk edilmesi nedeniyle 25 Kasım 2020'de hayatını kaybetti. Sadece tedaviye devam etmekle kalmadılar, sonucu değiştirmek için hiçbir şey yapmadılar" dedi.







"İyileşmesi için yanına yeterli deneyime ve bilgiye sahip olmayan profesyonelleri yerleştirildiği ortadadır" diyen Baudry, "Ailesi ve onu tedavi edebilecek diğer profesyonellerin yanına yaklaşmasını engelleyen türlü manevralar yaptılar" diye konuştu.







Baudry sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğal görünen bir ölüme neden olmaya çalışarak, sağlığını kötüleştirmek için ona yasal ve yasadışı ilaçlar sağladılar"







Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque'nin yanı sıra psikiyatrist Agustina Cosachov, psikolog Carlos Diaz ve Dr. Nancy Forlini 'basit adam öldürme suçlarından' yargılanıyor.







Avukat Mario Baudry dilekçesinde ayrıca Maradona'nın avukatı Matias Morla ile onun kayınbiraderi Maximiliano Pomargo ve kız kardeşi Vanesa Morla'yı efsane futbolcunun mal varlıklarına el koymayı amaçlayan yasadışı dernek kurmakla da suçladı.

Paylaş







