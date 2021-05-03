Maradona'nın ölümünün ardından rapor açıklandı



Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona’nın ölümünün ardındaki tartışmalar sonrası sağlık kurulu, efsane futbolcunun tıbbi bakımının yetersiz olduğu ve sağlığının kaderine terk edildiği raporunu savcılığa iletti.

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03.05.2021 - 10:34

Arjantin resmi haber ajansı TELAM'da yer alan habere göre; San Isidro Savcılığının, Maradona'nın ölümünde ihmal olup olmadığının ortaya çıkarılması için başlattığı soruşturma kapsamında inceleme yapan, 20 uzmanın yer aldığı sağlık kurulu, raporunu hazırladı.







Açıklamada, Maradona'nın son günlerinde uygun şartlar altında hastanede kalması halinde daha uzun süre hayatta kalabileceği belirtildi.







Raporda, "Diego Armando Maradona'ya bakan sağlık ekibinin eylemleri yetersiz, eksik ve sorumsuzcaydı. (Maradona'nın) Sağlığı kaderine terk edildi" denildi.







Raporda, Maradona'nın ölümünden 12 saat önce acı çekmeye başladığı, gerektiği gibi kontrol edilmediği ve hayati tehlike arz eden belirtilerinin göz ardı edildiği de aktarıldı







Dünyaca ünlü futbolcunun, 3 Kasım 2020'de beyin ameliyatı için hastaneye kaldırılmasından itibaren akli melekelerini tam olarak kullanamadığı ve sağlığı hakkında karar verecek durumda bulunmadığı da bildirildi.







Aralarında beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatrist Agustina Cosachov'un da bulunduğu 7 kişi, efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanıyor. Kurulun hazırladığı raporun, analiz edilip soruşturmaya eklenmesi de bekleniyor.

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