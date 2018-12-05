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Margot Robbie ve Blake Lively Chanel defilesinde

ntv.com.tr

Margot Robbie ve Blake Lively, katıldıkları Chanel defilesinde dikkat çeken stilleriyle rol çaldı.

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    Dün New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nde Chanel Metiers D’Art 2018-2019 defilesi düzenlendi.

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    Defilenin izleyicileri arasında Margot Robbie ve Blake Lively yer aldı.

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    28 yaşındaki oyuncu Margot Robbie, siyah elbise ve topuklu terlikten oluşan stiliyle dikkat çekti.

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    31 yaşındaki oyuncu Blake Lively ise beyaz ve altın rengi stiliyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.

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    Altın rengi parıltılı elbisesini altın rengi taşlarla bezenmiş beyaz çizmesiyle tamamlayan Lively, basın mensuplarının ilgisini defile kadar çok çekti.

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