Margot Robbie ve Blake Lively Chanel defilesinde
ntv.com.tr
Margot Robbie ve Blake Lively, katıldıkları Chanel defilesinde dikkat çeken stilleriyle rol çaldı.
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Dün New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nde Chanel Metiers D’Art 2018-2019 defilesi düzenlendi.
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Defilenin izleyicileri arasında Margot Robbie ve Blake Lively yer aldı.
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28 yaşındaki oyuncu Margot Robbie, siyah elbise ve topuklu terlikten oluşan stiliyle dikkat çekti.
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31 yaşındaki oyuncu Blake Lively ise beyaz ve altın rengi stiliyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.
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Altın rengi parıltılı elbisesini altın rengi taşlarla bezenmiş beyaz çizmesiyle tamamlayan Lively, basın mensuplarının ilgisini defile kadar çok çekti.