Margot Robbie, yeni filminde Sharon Tate’i canlandıracak
ntv.com.tr
Avusturyalı aktris Margot Robbie’ye Quentin Tarantino’nun yeni filminde, cinayete kurban giden oyuncu Sharon Tate’i oynaması için teklif götürüldüğü açıklandı.
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1I, Tonya”daki performansıyla 2018 Oscar Ödülleri’ne en iyi kadın oyuncu dalında aday olan Margot Robbie’ye yeni bir biyografik filmde oynaması için teklif götürüldüğü açıklandı.
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Ünlü yönetmen Quentin Tarantino’nun 60’lı yıllarda yükselişe geçen hippi yaşam tarzının Hollywood’daki etkileri ve "Manson cinayetleri"ne odaklanan “Once Upon a Time in Hollywood” (Bir zamanlar Hollywood’da) isimli bir film hazırlığında olduğu, 27 yaşındaki aktrise bu filmde Roman Polanski’nin cinayete kurban giden eşi Sharon Tate’i canlandırması için görüştüğü bildirildi.
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Eğer ikili arasında anlaşma sağlanırsa Robbie, Tarantino ile ilk kez çalışacak.
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4Diğer taraftan, Wolf of Wall Street’teki rol arkadaşı Leonardo DiCaprio ile yeniden bir araya gelecek.
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Her ne kadar Robbie, Brad Pitt'in The Big Short filminde kısa bir rol oynadıysa da, bu ikili de Once Upon a Time in Hollywood'da ilk kez rol arkadaşı olacak.
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6Polonyalı yönetmen Roman Polanski’nin aktris olan son eşi Sharon Tate 1969 yazında sekiz buçuk aylık hamileyken o sırada evde bulunan arkadaşlarıyla birlikte vahşice öldürülmüş ve olay tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.
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Cinayeti gerçekleştiren kişilerin seri katil Charles Manson’un muritleri olduğu belirlenmişti.
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“Once Upon a Time” filminin prömiyerinin, 8 Ağustos 1969 gecesi meydana gelen trajik olayın 50. yıldönümünden bir gün sonra, 9 Ağustos 2019'da yapılacağı açıklandı.
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