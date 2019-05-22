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Margot Robbie’den balıklama atlayış

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Once Upon A Time In Hollywood’da filminin başrol oyuncularından Margot Robbie, filmin Cannes Film Festivali galasından önce yüzerken görüntülendi. Ünlü oyuncu kusursuz balıklama atlayışıyla takdir topladı.

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    Quentin Tarantino'nun son filmi Once Upon A Time In Hollywood’da Sharon Tate’i canlandıran ünlü oyuncu Margot Robbie, 72. Cannes Film Festivali galasında tüm dikkatleri üzerine çekti.

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    Dün akşam gerçekleşen gala öncesinde kırmızı halıda poz veren 28 yaşındaki Avustralyalı aktris, galaya gelmeden önce gününü plajda geçirdi.

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    Beyaz mayosuyla sahile inen Robbie, başarılı atlayışıyla beğeni topladı.

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    Robbie, suya kusursuz bir şekilde balıklama atladı.

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    Ünlü oyuncu bir süre yüzdükten sonra kaldığı otele döndü ve gala için hazırlandı.

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    Galada Chanel imzalı elbisesiyle boy gösteren Robbie, büyük beğeni topladı.

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    1960’lı yıllar Hollywood’unda yaşananları bir aktör ve onun dublörünün gözünden anlatan Once Upon A Time In Hollywood filminde Robbie, yan hikayeye konu olan, Manson tarikatı tarafından katledilen Sharon Tate karakterine hayat verdi.

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    Bu film, Robbie’nin yıldızının parlamasını sağlayan Para Avcısı filminden bu yana Leonardo DiCaprio ile birlikte rol aldığı ilk film olma özelliği de taşıyor.

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