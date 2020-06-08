Maria Sharapova evinin kapılarını açtı

Ünlü tenisçi Los Angeles'taki lük evinin kapılarını açtı. Daha önce evinden karelerini sosyal medyadan da yayınlayan Sharapova'nın malikanesinde birçok alan özel olarak tasarlandı. Maria Sharapova’nın Los Angeles’taki evinin her köşesi, tenis yıldızının stilini, ruhunu ve odaklılığını yansıtıyor. Arka bahçedeki havuzu ceviz ağacından bir platform çevreliyor. Sandalye masa ve döşemeli dinlenme koltukları başta olmak üzere birçok alan özel olarak tasarlandı. Ana banyoda, siyah çakıl taşları üzerine yerleştirilmiş Boffi küvet, Boffi armatürler, Jean Touret üç ayaklı tabure ve Lawrence of La Brea halı bulunuyor. 33 yaşındaki ünlü yıldızın oturma odasında, vintage İtalyan koltukları bulunuyor. Divanların üzerindeki kırlentler Pat McGann; Courtney Applebaum tasarımı sehpa ve ağartılmış jüt halı da ünlü yıldızın zevkine göre dekore edildi.