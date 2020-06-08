Maria Sharapova evinin kapılarını açtı

Maria Sharapova’nın Los Angeles’taki evinin her köşesi, tenis yıldızının stilini, ruhunu ve odaklılığını yansıtıyor.

Arka bahçedeki havuzu ceviz ağacından bir platform çevreliyor. Sandalye masa ve döşemeli dinlenme koltukları başta olmak üzere birçok alan özel olarak tasarlandı.





