Mariah Carey’nin Twitter hesabı hack’lendi

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Mariah Carey’in Twitter hesabı hack’lendi.
Variety’nin haberine göre bilgisayar korsanı, ünlü şarkıcının hesabını salı günü ele geçirerek 50’den fazla tweet attı. Küfürlü sözler içeren mesajlar arasında rap şarkıcısı Eminem hakkında ifadeler de yer aldı.
Carey’nin ele geçirilen hesabında bir gencin üstsüz fotoğrafı da yayınlandı.
Carey adına Eminem mesajları atılmasının nedeni olarak, Eminem ile Carey’nin eski eşi oyuncu ve şarkıcı Nick Cannon arasındaki kavga gösterildi.
İki rap'çi arasındaki husumet, aralık ayı başında yeni bir kavgaya dönüşmüş, şarkıcılar birbirlerine ‘diss atmıştı’ (rap müzikte rap’çilerin birbirlerini yermek için söyledikleri parçalar). Cannon, Eminem ile Carey’nin hiçbir zaman flört etmediklerini, Eminem’in madde bağımlısı olduğunu iddia etmişti.
İki rap şarkıcısı arasındaki kavga, Eminem’in yeni şarkısında Carey ile kendisinin “güzel bir kapanış yapmadıkları” ve Cannon’un pop şarkıcısı tarafından “iğdiş edildiği” iddialarının ardından ateşlenmişti.
Carey’nin hesabının ele geçirilişini, ağustos ayında Twitter’ın CEO’su Jack Dersey’in hesabını ele geçiren hacker grubu üstlendi.
Twitter sözcüsü tarafından, “Durumu fark eder etmez ihlal edilen hesabı kilitledik ve şimdi konuyla ilgili inceleme yapıyoruz” şeklinde açıklama yapıldı. Carey’nin hesabındaki korsan tweet’ler de silindi.