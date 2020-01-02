Mariah Carey’nin Twitter hesabı hack’lendi

Carey adına Eminem mesajları atılmasının nedeni olarak, Eminem ile Carey’nin eski eşi oyuncu ve şarkıcı Nick Cannon arasındaki kavga gösterildi.

İki rap'çi arasındaki husumet, aralık ayı başında yeni bir kavgaya dönüşmüş, şarkıcılar birbirlerine ‘diss atmıştı’ (rap müzikte rap’çilerin birbirlerini yermek için söyledikleri parçalar). Cannon, Eminem ile Carey’nin hiçbir zaman flört etmediklerini, Eminem’in madde bağımlısı olduğunu iddia etmişti.