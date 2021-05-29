Marilyn Manson'a bir tecavüz davası daha açıldı

Marilyn Manson, kimliği belirsiz bir kadının açtığı yeni davada tecavüz ve tacizle suçlanıyor. Manson'ın karşı karşıya olduğu suçlamalara bir yenisini ekleyen kadın, müzisyenle yaklaşık 10 yıl önce birlikte olduğunu belirtti.

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29.05.2021 - 14:13

People'ın ulaştığı dava dilekçesinde gerçek ismi Brian Warner olan 52 yaşındaki Marilyn Manson'ın ismi saklı tutulan kadına tecavüz ettiği ve 2011'de süren ilişkileri sırasında cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

Kimliği belirsiz kadın ayrıca Manson'ın kendisine istismarla dolu olduğunu iddia ettiği bir kaset izlettirdiğini belirtti. Kasette müzisyenin genç bir kadını sandalyeye bağlayarak taciz ettiği, idrar gibi görünen bir şey içirdiği ve onu silahla tehdit ettiğinin görüldüğü öne sürüldü.





Manson'ın videoyu 1996'daki Hollywood Bowl konserinin ardından çektiğini söylediği de iddialar arasında yer alıyor.

People'a konuşan Manson'a yakın bir kaynak dosyada bahsi geçen videonun hiç yayımlanmamış bir kısa film olduğunu söyledi.





Manson'a tazminat davası açan kişi videoyu izledikten sonra hayatından endişe ettiğini ve başka bir olayda müzisyenin kendisine tecavüz ettikten sonra öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü.





Söz konusu kişi başta Evan Rachel Wood olmak üzere başka kadınların da Manson'a dair benzer iddialar dile getirene kadar yaşadıklarını "baskıladığını" söyledi.

Kısa süre önce Manson'ın eski sevgilisi ve Game of Thrones oyuncusu Esme Bianco da cinsel saldırı, taciz ve seks amaçlı insan kaçakçılığı suçlamalarıyla dava açmıştı. Manson, Bianco'nun iddialarını reddetmişti.