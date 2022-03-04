Marilyn Manson'dan Evan Rachel Wood'a dava: Karalama kampanyasını örgütledi

İddiaya göre Manson'ı istismarla suçlayan ilk kadın olan Wood, Gore ile birlikte FBI'ın bir soruşturma mektubunda sahtecilik yaparak diğer kadınları müzisyeni istismar ve tacizle suçlamak için ikna etti ve onlara müzisyen aleyhine ne söyleyeceklerini öğretti.





