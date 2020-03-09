Marilyn Monroe'nun daha önce görülmemiş fotoğrafları satıldı

Marilyn Monroe'nun yaklaşık 70 yıl sonra ortaya çıkan ve açık artırmada satılan fotoğrafları yaklaşık 61 bin dolara (Yaklaşık 375 bin TL) alıcı buldu.

Abone ol Paylaş







09.03.2020 - 10:25

20. yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından Marilyn Monroe'nun daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları ABD'nin Boston kentinde açık artırmayla satıldı.

Açık artırmada 61 bin dolardan (yaklaşık 375 bin TL) yüksek bir fiyata alıcı bulan 227 fotoğrafın 198'inde Monroe yer alıyor.







1952 tarihli fotoğraflarda, 1962'de beklenmedik şekilde 36 yaşında hayatını kaybeden Monroe, onu Hollywood'da üne kavuşturan ilk önemli filmi Niagara'nın çekimleri sırasında görülüyor.





Weekend dergisi için çalışan Kanadalı gazeteci ve fotoğrafçı Jock Carroll'ın çektiği fotoğraflar, henüz 26 yaşındaki Hollywood ikonunu Niagara Şelaleri'nde, film seti ve çevresinde gösteriyor.







Telif hakkı da alıcıya satılan ve böylece sahibine onları kopyalayıp basma hakkı veren fotoğraf ve negatifler, Carroll'ın ölümünün ardından oğlu Angus Carroll'a miras bırakılmıştı.

Paylaş





