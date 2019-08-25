Mark Wahlberg’den 45 günde ‘baklava’ kası
Mark Wahlberg, 45 günlük özel çalışma sonucu belirginleştirdiği 'baklava' kası olarak tabir edien karın kaslarını sosyal medyada paylaştı. Ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.
-
1Dövüçşü, Zor Kazanç, Tetikçi gibi filmlerin yıldızı Mark Wahlberg, son sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.
Şu sıralar rol aldığı Wonderland filminin çekimlerini sürdüren 48 yaşındaki Mark Wahlberg, 45 gün içinde geliştirdiği ve ‘baklava’ olarak tabir edilen belirgin karın kaslarını gözler önüne seren pozunu Instagram sayfasında paylaştı.
-
2Instagram’da 13,4 milyon takipçisi olan aktörün bu paylaşımına hem beğeni hem yorum yağdı.
-
3
Ünlü oyuncuya yorum yazanlardan biri de meslektaşı Mario Lopez oldu. Lopez "40 yaşlarındaki adamların nasıl olduğunu göster onlara kardeşim" yazdı.
-
4
Ünlü model Gisele Bundchen'in Amerikan futbolu yıldızı olan eşi Tom Brady de "Becerikli oyuncular arıyoruz" diye esprili bir yorum yaptı.
-
5
Mark Wahlberg, 2009 yılından bu yana Rhea Durham ile evli ve çiftin 4 çocuğu bulunuyor.