Marvel'i rahatsız eden fotoğraflar: Taika Waititi, Rita Ora ve Tessa Thompson Sydney'de

Taika Waititi'nin, Tessa Thompson ve müzisyen Rita Ora ile Sydney'deki tatil fotoğrafları Marvel Stüdyoları'nda rahatsızlık yarattı.

01.06.2021 - 09:53

Marvel'i rahatsız eden fotoğraflar: Taika Waititi, Rita Ora ve Tessa Thompson Sydney'de - 1
Marvel Sinematik Evreni'nin başarılı yönetmenlerinden Taika Waititi, sosyal medyada yayılan fotoğrafları nedeniyle tartışma konusu oldu.
Marvel'i rahatsız eden fotoğraflar: Taika Waititi, Rita Ora ve Tessa Thompson Sydney'de - 2
Söylenenlere göre yönetmenin Thor: Love and Thunder filminin yıldızlarından Tessa Thompson ve müzisyen Rita Ora ile olan tatil fotoğrafları, Marvel tarafından pek onaylanmadı.
Marvel'i rahatsız eden fotoğraflar: Taika Waititi, Rita Ora ve Tessa Thompson Sydney'de - 3
Söylenenlere göre Marvel'ın başında bulunan isimler, sosyal medyada paylaşılan Taika Waititi, Tessa Thompson ve Rita Ora fotoğrafları nedeniyle Waititi'yi arayıp azarladı.
Marvel'i rahatsız eden fotoğraflar: Taika Waititi, Rita Ora ve Tessa Thompson Sydney'de - 4
Kaynaklardan alınan bilgilere göre Waititi, Thompson ve Ora'nın yer aldığı fotoğraflar, Marvel'ın vermek istediği imajın çok dışında kalıyor, hatta çizgiyi aşıyor. Bu nedenle de hoş karşılanmıyor.
Marvel'i rahatsız eden fotoğraflar: Taika Waititi, Rita Ora ve Tessa Thompson Sydney'de - 5
Üçünün yer aldığı fotoğraflar Taika Waititi'nin Sydney'deki evinin balkonunda çekildi.
Marvel'i rahatsız eden fotoğraflar: Taika Waititi, Rita Ora ve Tessa Thompson Sydney'de - 6
45 yaşındaki yönetmen, son olarak Marvel Sinematik Evreni'ne ait olan Thor: Love and Thunder filminin çekimlerini tamamladı. Bu durumda Marvel, herhangi bir yaptırımda bulunamıyor.
Marvel'i rahatsız eden fotoğraflar: Taika Waititi, Rita Ora ve Tessa Thompson Sydney'de - 7
Ama görsellerin, ilerleyen dönemlerde yeniden stüdyo ile Waititi'nin çalışmasını etkileyip etkilemeyeceği bilinmiyor.
Marvel'i rahatsız eden fotoğraflar: Taika Waititi, Rita Ora ve Tessa Thompson Sydney'de - 8
Waititi, daha önce Thor: Ragnarok filminde Marvel ile birlikte çalışmış ve çıkardığı iş beğeni toplamıştı.

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