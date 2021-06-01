Marvel'i rahatsız eden fotoğraflar: Taika Waititi, Rita Ora ve Tessa Thompson Sydney'de

Taika Waititi'nin, Tessa Thompson ve müzisyen Rita Ora ile Sydney'deki tatil fotoğrafları Marvel Stüdyoları'nda rahatsızlık yarattı.

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01.06.2021 - 09:53

Marvel Sinematik Evreni'nin başarılı yönetmenlerinden Taika Waititi, sosyal medyada yayılan fotoğrafları nedeniyle tartışma konusu oldu.

Söylenenlere göre yönetmenin Thor: Love and Thunder filminin yıldızlarından Tessa Thompson ve müzisyen Rita Ora ile olan tatil fotoğrafları, Marvel tarafından pek onaylanmadı.

Söylenenlere göre Marvel'ın başında bulunan isimler, sosyal medyada paylaşılan Taika Waititi, Tessa Thompson ve Rita Ora fotoğrafları nedeniyle Waititi'yi arayıp azarladı.

Kaynaklardan alınan bilgilere göre Waititi, Thompson ve Ora'nın yer aldığı fotoğraflar, Marvel'ın vermek istediği imajın çok dışında kalıyor, hatta çizgiyi aşıyor. Bu nedenle de hoş karşılanmıyor.

Üçünün yer aldığı fotoğraflar Taika Waititi'nin Sydney'deki evinin balkonunda çekildi.

45 yaşındaki yönetmen, son olarak Marvel Sinematik Evreni'ne ait olan Thor: Love and Thunder filminin çekimlerini tamamladı. Bu durumda Marvel, herhangi bir yaptırımda bulunamıyor.

Ama görsellerin, ilerleyen dönemlerde yeniden stüdyo ile Waititi'nin çalışmasını etkileyip etkilemeyeceği bilinmiyor.

Waititi, daha önce Thor: Ragnarok filminde Marvel ile birlikte çalışmış ve çıkardığı iş beğeni toplamıştı.