MasterChef Türkiye'de kim elendi? (Mustafa, Milhan, Ateş, Araz, Şükrü ve Safanur'un mücadelesi)

MasterChef Türkiye'de kim elendi? sorusu yanıt buldu. Mustafa, Milhan, Ateş, Araz, Şükrü ve Safanur'un yarışmada kalabilmek için kıyasıya mücadelesinde istenen tabağı en az başarılı yapan isim Şükrü jüri kararıyla yarışmaya veda etti. İşte ayrıntılar...

04.10.2021 - 09:59

MasterChef Türkiye'de kim elendi? (Mustafa, Milhan, Ateş, Araz, Şükrü ve Safanur'un mücadelesi) - 1
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisi olduğu MasterChef Türkiye 2021'e bir isim daha veda etti.


MasterChef Türkiye'de kim elendi? (Mustafa, Milhan, Ateş, Araz, Şükrü ve Safanur'un mücadelesi) - 2
Mustafa, Milhan, Ateş, Araz, Şükrü ve Safanur'un eleme potasında yer aldığı haftada yarışmacılar iki etapta şeflerin karşısına çıktı.


MasterChef Türkiye'de kim elendi? (Mustafa, Milhan, Ateş, Araz, Şükrü ve Safanur'un mücadelesi) - 3
Son üçe kalan; Mustafa, Şükrü ve Ateş Limonlu mereng pay adlı tatlıyı en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Yapılan tadım sonrası gecenin ikinci etabında istenen tabağı en az başarılı yapan isim Şükrü oldu ve yarışmadan elendi.


MasterChef Türkiye'de kim elendi? (Mustafa, Milhan, Ateş, Araz, Şükrü ve Safanur'un mücadelesi) - 4
ŞÜKRÜ ÖZSARI KİMDİR?

Şükrü Özarı, 15 Ocak 1993 yılında doğdu. Özsarı, İzmir'de doğup büyüdü. Ailesi endüstriyel kurabiye imalatı yapan Özarı, yarışmanın ilk turunda iki evet alarak bir üst tura çıkmayı başarmıştı.
MasterChef Türkiye'de kim elendi? (Mustafa, Milhan, Ateş, Araz, Şükrü ve Safanur'un mücadelesi) - 5
Bir erkek kardeşi ve bir de ablası olan Özsarı, ablasının yarışmanın sıkı takipçisi olduğunu ve onun yönlendirmesiyle yarışmada yer aldığını dile getirmişti. Yemek yapmayı sevdiğini belirten Özsarı, İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunudur.

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