MasterChef'den diskalifiye edilen Murat Özdemir'den yeni skandal

DHA 01.09.2021 - 16:21
MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen, evinde beslediği papağanına eziyet ettiği görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir'in, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınında polis ve jandarmaya küfrettiğini iddia eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu.
Şikayet üzerine gelen polis ekibi, Murat Özdemir’e ulaşamadı. Ekipler, Özdemir’in aracını kaldırım üzerinde park halinde görüp, durumu trafik ekiplerine bildirdi.
Hatalı park edilen araç çekici ile kaldırılmak istendi. Bu sırada Özdemir, aracının yanına geldi. Çekici personeli, Murat Özdemir’e polis memurlarının talebi üzerine aracı çektiklerini söyledi.
Özdemir ise "Yemişim memurunu" diyerek çekici personeline para teklifinde bulundu. Özdemir, bu sırada olay yerindeki polis ekiplerine de direndi.
Özdemir ayrıca polislere de cebinden para çıkarıp, "Alın paranızı" dedi.