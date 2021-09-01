MasterChef'den diskalifiye edilen Murat Özdemir'den yeni skandal

MasterChef Türkiye 'den diskalifiye edilen, evinde beslediği papağanına eziyet ettiği görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir'in, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınında polis ve jandarmaya küfrettiğini iddia eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

Olay yerinde bulunan görevli komiser, "Al paranı cebine koy. Senin paran hiç kimseye lazım değil. 'Yemişim memurunu' diye konuşma. Hadsizlik yapma. Devletin memuruna hakaret edemezsin sen. Aracını çektirmeyeceğim. Ama haddini bilerek konuş. Devletin bu kadar adamı senle uğraşıyor burada. Sen kimsin de seninle uğraşacak" diye ikaz edip, ekip otosuna götürdü.