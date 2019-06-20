Mathew Knowles: Beyonce daha koyu tenli olsaydı başarılı olamazdı

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Knowles, “Müzik endüstrisinde hala ayrımcılık var. Programcılar güzellik imajıyla çok ilgililer. Whitney Houston’ın fotoğraflarına baktığınızda renginin ne kadar açıldığını görürsünüz. Renkli olmakla ilgili algı böyle. Ne kadar açık renkliyseniz o kadar iyi; siyah insanlar için bile böyle” dedi.