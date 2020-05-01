Mattel'den sağlık çalışanları oyuncak koleksiyonu

Yeni seriden elde edilecek olan gelirin büyük bölümü #FirstRespondersFirst adlı girişime gidecek. Girişim, sağlık çalışanlarına temel koruyucu ekipman, konaklama, çocuk bakımı, gıda, zihinsel sağlık desteği ve diğer kaynakları sağlamaya yardımcı olmak için kuruldu.