Mattel'den sağlık çalışanları oyuncak koleksiyonu

Barbie bebeklerin üreticisi Mattel, corona virüs salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları ile dağıtım elemanları ve market çalışanlarını da içeren "Teşekkürler Kahramanlar” serisi üretti. Oyuncaklardan elde edilecek gelirin büyük kısmı salgınla mücadele için bağışlanacak.

01.05.2020 - 06:40

Barbie bebeklerin üreticisi Mattel şirketi, corona virüs salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları ile salgın günleri hayatı kolaylaştırmaya devam edenleri onurlandırmak için yeni bir oyuncak serisi üretti.

“Kahramanlara Teşekkürler” (Thank You Heroes) adlı yeni koleksiyonda doktorlar, hemşireler ile birlikte salgın günlerinde çalışmaya devam eden dağıtım elemanları yer alıyor.

Şirket aynı zamanda Küçük İnsanlar Topluluğu Şampiyonları adıyla beş karakter içeren yeni bir set daha hazırladı. İçinde doktor, hemşire, ilkyardım çalışanı, dağıtım elemanı ve market çalışanı yer alıyor.

Mattel, yeni oyuncaklarıyla çocukların acil çalışanları hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmanın yanı sıra corona virüs kahramanlarına yardımcı olmak için bağışta da bulunacak.

Yeni seriden elde edilecek olan gelirin büyük bölümü #FirstRespondersFirst adlı girişime gidecek. Girişim, sağlık çalışanlarına temel koruyucu ekipman, konaklama, çocuk bakımı, gıda, zihinsel sağlık desteği ve diğer kaynakları sağlamaya yardımcı olmak için kuruldu.

31 Mayıs’a kadar 20 dolara internet üzerinden satın alınabilecek her bir #ThankYouHeroes bebeği için kampanyaya 15 dolar aktarılacak.
Ancak satın alınan oyuncaklar tüketicilere hemen gönderilemeyebilir. Koleksiyonun 31 Aralık'a kadar tüketicilere gönderilmesi bekleniyor.

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