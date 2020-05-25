Matthew McConaughey maskeleri kendi elleriyle dağıttı (Ünlü isimlerden corona virüs bağışları)

Aamir Khan / Robin Hood



Oynadığı filmler milyonlarca kişi tarafından izlenen Bollywood'un dünyaca tanınan ve yardımsever kimliği ile ön plana çıkan Hindistanlı aktör Aamir Khan'dan corona virüs döneminde görülmemiş bir yardım kampanyası geldi. Hindistanlı aktör hiç alışılmadık bir bağışta bulundu. Kişi başı 1 kilogram un. Yardım sadece 1 kilogram un olduğu için pek çok insan destek almaya gelmedi. Bu yardımı kabul eden herkes 15 bin rupi’yi (1375 Türk Lirası) un paketlerinin içinde buldu. Sosyal medyada “Yani gerçekten ihtiyaç duyanlar para aldı" diye paylaşımlar yapıldı.

Ancak Bollywood yıldızı yardımı yapanın kendisi olmadığını açıkladı. Khan manşet olan haberler için "Bu tamamen yanlış bir hikaye ya da Robin Hood kendini açığa çıkarmak istemiyor" dedi.