Mayo geçidi kaldırılan Miss America 2019 yarışması reytinglerde çakıldı
ntv.com.tr
98 yıllık tarihinde ilk kez mayo geçidinin kaldırıldığı Miss America 2019 güzellik yarışması, geçen yıla oranla yüzde 19 seyirci kaybetti.
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Miss America yarışması, 98 yıllık tarihinde ilk kez bu yıl bir milyon televizyon seyircisini kaybetti.
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Atlantic City'deki Boardwalk Hall'da düzenlenen Miss America 2019 güzellik yarışması, Hollywood’da patlak veren cinsel taciz vakalarını gün yüzüne çıkaran “Me Too” hareketinden etkilenmiş, yarışma tarihinde ilk kez mayo kategorisi kaldırılmıştı.
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Yarışmacıların kendilerini daha iyi hissettiği, kişiliklerini öne çıkaran elbiseler giydikleri tören, reytinglerde çakıldı.
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Nielsen şirketinin tespitine göre, ABC kanalında yayınlanan Miss America yarışması, 4,34 milyon seyirciyle geçen yıla kıyasla yüzde 19’luk seyirci kaybı yaşadı.
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Yarışmacıların mayo geçidi sergiledikleri geçen yılki yarışmayı 5,35 milyon kişi seyretmişti.
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Her eyaletten bir yarışmacının katılabildiği Miss America'da kazanan isim, New York eyaletini temsil eden Nia Franklin oldu.
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25 yaşındaki Franklin, 51 yarışmacı arasından birinci olarak “ABD’nin en güzel kadını” unvanını elde etti.
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Opera sanatçısı olan Franklin, tacını taktıktan sonra yaptığı konuşmada "Bu noktaya gelmek için çok çaba sarf ettim. Güzel aileme, anneme ve babama teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.