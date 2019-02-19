Meghan Markle ABD’de gizli baby shower partisi yaptı
ntv.com.tr
Yedi aylık hamile olan Meghan Markle, gizlice ABD’ye uçarak arkadaşlarıyla baby shower partisi verdi.
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Eski oyuncu, yeni Sussex Düşesi Meghan Markle, yakın arkadaşlarıyla baby shower (bebeğin gelişini kutlama) partisi yapmak üzere gizlice New York’a gitti.
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İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre yedi aylık hamile olan Amerikalı Düşes, yakın dostu Jessica Mulroney ile Soho’daki Ladurée adlı Fransız restoranında buluştu.
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Adı açıklanmayan bir kaynak, Markle’ın daha sonra, 15 kişiden olulan arkadaş grubuyla birlikte Fransız restoranına yakın bir otelde bebek kutlaması yaptığını aktardı.
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37 yaşındaki Sussex Düşesi, hafta sonunu geçirdiği ABD’den dün döndü.
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Markle, bineceği uçağa giderken kendisini bekleyen arabaya başını öne eğerek ve kendini gizlemeye çalışarak bindi. Düşes, salık saçları, uzun paltosu ve şapkası ile de tanınmaz haldeydi.
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Düşes’e arabaya binerken bir korumanın eşlit ettiği görüldü.
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Bu, Markle’ın Mayıs 2018’de Prens Harry ile evlenmesinden bu yana ABD’ye ilk ziyareti oldu.
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Markle, ilk bebeğini nisan ayının sonunda dünyaya getirecek.