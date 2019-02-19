NTV

Meghan Markle ABD’de gizli baby shower partisi yaptı

ntv.com.tr

Yedi aylık hamile olan Meghan Markle, gizlice ABD’ye uçarak arkadaşlarıyla baby shower partisi verdi.

  • 1

    Eski oyuncu, yeni Sussex Düşesi Meghan Markle, yakın arkadaşlarıyla baby shower (bebeğin gelişini kutlama) partisi yapmak üzere gizlice New York’a gitti.

  • 2

    İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre yedi aylık hamile olan Amerikalı Düşes, yakın dostu Jessica Mulroney ile Soho’daki Ladurée adlı Fransız restoranında buluştu.

  • 3

    Adı açıklanmayan bir kaynak, Markle’ın daha sonra, 15 kişiden olulan arkadaş grubuyla birlikte Fransız restoranına yakın bir otelde bebek kutlaması yaptığını aktardı.

  • 4

    37 yaşındaki Sussex Düşesi, hafta sonunu geçirdiği ABD’den dün döndü.

  • 5

    Markle, bineceği uçağa giderken kendisini bekleyen arabaya başını öne eğerek ve kendini gizlemeye çalışarak bindi. Düşes, salık saçları, uzun paltosu ve şapkası ile de tanınmaz haldeydi.

  • 6

    Düşes’e arabaya binerken bir korumanın eşlit ettiği görüldü.

  • 7

    Bu, Markle’ın Mayıs 2018’de Prens Harry ile evlenmesinden bu yana ABD’ye ilk ziyareti oldu.

  • 8

    Markle, ilk bebeğini nisan ayının sonunda dünyaya getirecek.

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin