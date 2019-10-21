Meghan Markle: Arkadaşlarım bana Harry’den ayrıl dedi

Markle şu ifadeyi kullandı: “Çok zordu. Şimdiki kocamla ilk tanıştığımda arkadaşlarım çok mutluydu, çünkü ben çok mutluydum. Ama İngiliz arkadaşlarım bana, ‘Eminim o harika biri ama bunu yapmamalısın çünkü İngiliz bulvar medyası hayatını altüst edecek’ dedi.”