Meghan Markle doğum izni sonrası ilk görevde
ntv.com.tr
Oğlu Archie'yi 6 Mayıs'ta dünyaya getirdikten sonra doğum iznine ayrılan Meghan Markle, izni bittikten sonra ilk kraliyet görevi için yardım amaçlı hazırladığı kadın giyim koleksiyonunun tanıtımında boy gösterdi. Markle'ın, Prenses Diana'ya ait küpeleri takması dikkat çekti.
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Meghan Markle, dört aylık doğum izni sonrası ilk kraliyet görevine döndü.
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Oğlu Archie’nin 6 Mayıs’taki doğumundan sonra izne ayrılan 38 yaşındaki Sussex Düşesi, yardım amaçlı hazırladığı kapsül koleksiyonunun lansmanına katıldı.
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Düşes’in kapsül koleksiyonu, iş görüşmelerine giden kadınlara kıyafet tedarik eden İngiliz yardım derneği Smart Works yararına satılacak.
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Markle, John Lewis, Jigsaw, Marks & Spencer markaları ve tasarımcı arkadaşı Misha Nonoo ile işbirliği sonucu oluşturduğu koleksiyonu dün Londra’daki etkinlikte görücüye çıkardı.
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Markle da etkinlikte yeni Smart Set koleksiyonundan Nonoo imzalı 120 sterlinlik bluz ve Jigsaw marka 120 sterlinlik pantolondan oluşan bir kombinle boy gösterdi.
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Markle’ın lansman stilindeki en önemli detay, eşi Prens Harry’nin annesi Prenses Diana’ya ait küpeleri takmasıydı.
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8Diana, kelebek küpeleri, 1986 yılında Kanada'da katıldığı br etkinlikte takmıştı.
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Markle’ın kolundaki 2000 sterlinlik altın bilezikler de stilinde dikkat çeken bir detay olarak göze çarptı.
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Markle, Londra’daki Oxford Sokağı’nda bulunan John Lewis mağazasında düzenlenen etkinlikte, davetlilere hitap ederek, “Bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kadınlar olarak birbirimzi destekleme ve ayağa kaldırma konusunda yüzde yüz sorumluluğumuz var” dedi.
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Markle, beş çeşit üründen oluşan kapsül koleksiyonun tasarımında işbirliği içinde bulunduğu markalar ve tasarımcı arkadaşı Misha Nonoo’ya teşekkür etti.
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Markle, bir süre boy gösterdikten sonra “Bebeğime dönmem gerekiyor. Emzirme zamanı” diyerek lansmandan ayrıldı.
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Etkinlik boyunca Markle’ın koruma arabaları ve motosikletli polisler John Lewis mağazası önünde nöbet tuttu.