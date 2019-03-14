Meghan Markle doğum iznine ayrıldı

Tahtın yedinci varisi olan yeni bebek, cinsiyetine göre kont ya da lady unvanı taşıyabilecek.Tahtın altıncı varisi olan Prens Harry'nin bebeğinin kendisi gibi prens ya da prenses unvanı taşıyamayacak olmasının nedeni ise 1917 yılına dayanıyor. O dönemde kral olan 5. George, kraliyet ailesindeki unvanları sınırlandırdı.