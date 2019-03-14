Meghan Markle doğum iznine ayrıldı
ntv.com.tr
Meghan Markle, doğuma kadar artık kraliyet ailesi adına resmi etkinliklerde yer almayacak. Doğum iznine çıkan Düşes’in gelecek ayın ortalarında bebeğini dünyaya getirmesi bekleniyor.
-
1
İngiltere kraliyet ailesinin yeni veliahtını dünyaya getirmek üzere olan Sussex Düşesi Meghan Markle doğum iznine çıktı.
-
2
Nisanda doğum yapacağı bilinen, ancak tam olarak tarih verilmeyen Düşes’in önümüzdeki haftalarda bebeğini dünyaya getirmesi bekleniyor.
-
3
Sekiz aylık hamileyken kraliyet ailesi adına pek çok resmi etkinlikte yer alan 37 yaşındaki Markle, büyüyen karnına rağmen yüksek topuklu ayakkabılarla etkinliklere gitmesiyle dikkat çekti.
-
4
Yoğun bir tempo içinde yer alan Markle’ın doğum iznine çıktığı resmi olarak duyuruldu. Markle’ın bir sonraki fotoğrafı muhtemelen yanında eşi Prens Harry, kucağında da yeni doğan bebeğiyle olacak.
-
5
Eşi Prens Harry ile ağabeyi Prens William ve onun eşi Kate Middleton ile birlikte Westminster Abbey’de katıldıkları Commonwealth Day (İngiliz Milletler Topluluğu Günü) etkinliği, Markle’ın hamile olarak yer aldığı son resmi tören oldu.
-
6
Kate Middleton, geçen yıl son etkinliğine 22 Mart’ta katılmış, bir ay sonra 23 Nisan’da da üçüncü çocuğu Prens Louis’i dünyaya getirmişti. Genel kraliyet protokolüne göre, Markle’ın doğumdan bir ay önce izne ayrıldığı düşünülünce nisan ayının ortasında doğum yapması bekleniyor.
-
7
Tahtın yedinci varisi olan yeni bebek, cinsiyetine göre kont ya da lady unvanı taşıyabilecek.Tahtın altıncı varisi olan Prens Harry'nin bebeğinin kendisi gibi prens ya da prenses unvanı taşıyamayacak olmasının nedeni ise 1917 yılına dayanıyor. O dönemde kral olan 5. George, kraliyet ailesindeki unvanları sınırlandırdı.
-
8
Yeni doğacak bebeğin prens ya da prenses unvanı alabilmesi, Kraliçe Elizabeth'in kuralı değiştirmesiyle mümkün.
-
9
Taht sıralamasında Prens Charles'ın ardından Prens William ve onun çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis geliyor. Prens Harry, babası, ağabeyi ve yeğenlerinin ardından altıncı sırada.