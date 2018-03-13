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Meghan Markle gelinlik tasarımcısını seçti

ntv.com.tr

İngiltere kraliyet ailesinin yeni prensesi Meghan Markle, düğünde giyeceği gelinlik için tasarımcısını belirledi.

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    Prens Harry ile evlilik hazırlıklarını sürdüren ABD’li oyuncu Meghan Markle’ın, gelinlik için tasarımcısını seçtiği öğrenildi.

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    Markle’ın, 19 Mayıs’taki düğününde giyeceği gelinliğini, tasarımcılar Tamara Ralph ve Michael Russo’nun Ralph & Russo adlı markasına emanet ettiği belirtildi.

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    Kensington Sarayı’nın da Markle’ın seçimini uygun bulduğu açıklandı.

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    Markle, resmi nişan fotoğrafında da Ralph & Russo imzalı elbisesiyle görülmüştü.

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    Ralph & Russo, her bir elbiseyi kişiye özel olarak tasarlayan bir İngiliz markası. Elbiselerin fiyatları 53 bin dolardan başlarken, Markle’ın nişan elbisesinin de 99 bin dolar olduğu öğrenildi.

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    Markle’ın favori markaları arasında Ralph & Russo’nun yanı sıra Stewart Parvin, Roland Mouret, Erdem ve Alexander McQueen de bulunuyor.

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    Öte yandan Prens William ile 2011’de evlenen Kate Middleton, Alexander McQueen imzalı gelinlik giymişti.

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