Meghan Markle gelinlik tasarımcısını seçti
ntv.com.tr
İngiltere kraliyet ailesinin yeni prensesi Meghan Markle, düğünde giyeceği gelinlik için tasarımcısını belirledi.
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Prens Harry ile evlilik hazırlıklarını sürdüren ABD’li oyuncu Meghan Markle’ın, gelinlik için tasarımcısını seçtiği öğrenildi.
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Markle’ın, 19 Mayıs’taki düğününde giyeceği gelinliğini, tasarımcılar Tamara Ralph ve Michael Russo’nun Ralph & Russo adlı markasına emanet ettiği belirtildi.
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Kensington Sarayı’nın da Markle’ın seçimini uygun bulduğu açıklandı.
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Markle, resmi nişan fotoğrafında da Ralph & Russo imzalı elbisesiyle görülmüştü.
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Ralph & Russo, her bir elbiseyi kişiye özel olarak tasarlayan bir İngiliz markası. Elbiselerin fiyatları 53 bin dolardan başlarken, Markle’ın nişan elbisesinin de 99 bin dolar olduğu öğrenildi.
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Markle’ın favori markaları arasında Ralph & Russo’nun yanı sıra Stewart Parvin, Roland Mouret, Erdem ve Alexander McQueen de bulunuyor.
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Öte yandan Prens William ile 2011’de evlenen Kate Middleton, Alexander McQueen imzalı gelinlik giymişti.