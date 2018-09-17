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Meghan Markle 'Grenfell' için mutfağa girdi (Kadınların hikayesini yazdı)

Mayıs ayında Prens Harry ile dünyaevine giren eski oyuncu yeni Sussex Düşesi Meghan Markle, Londra'daki Grenfell Kulesi'nde çıkan yangının mağdurları için yemek pişirdi. Çıkaracağı yemek kitabının önsözünü de yazan Markle, burada kadınların hikayesine yer verdi.

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    Sussex Düşesi Meghan Markle, geçtiğimiz yıl Londra'daki Grenfell Kulesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenler için gizli ziyaretler gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 

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    Meghan Markle, Londra'da gerçekleştirdiği bu ziyaretlerde bölge camisinin mutfağında Grenfell Kulesi kurbanlarıyla yemek pişirdi.
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    37 yaşındaki Markle aynı zamanda topluluğun yardım için yayınladığı yemek kitabının önsözünü yazdı.
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    Markle, kitabın önsözünde "Burası kadınların birlikte güldüğü, yas tuttuğu, ağladığı ve yemek yaptığı yer" diyerek birlikte yemek pişirdiği kadınları anlattı.
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    Bu aynı zamanda Kraliyet Ailesi'nin yeni üyesi Markle'ın yalnız olarak hayata geçirdiği ilk proje olma özelliği taşıyor.
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    14 Haziran 2017'de İngiltere'nin başkenti Londra'daki Grenfell Kulesi yangınında 72 kişi hayatını kaybetmişti.
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