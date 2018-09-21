Meghan Markle hamile iddiası

Sussex Düşesi Meghan Markle ve Prens Harry cephesinden her gün yeni bir haber geliyor. Genellikle kraliyet kurallarını ihlal etmeleriyle manşetleri süsleyen popüler çiftin, bu kez haber olmalarının nedeniyse epey müjdeli. Son zamanlarda yüksek bel kıyafet tercih eden Meghan Markle'ın bebek beklediği iddia edildi.
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Arkadaşları, Kraliyet Ailesi'nin yeni üyesi Meghan Markle'ın çoktan hamile kalmış olabileceğini düşünüyor.
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Hollywoodlife.com, Meghan ve Prens Harry çiftinin bebek beklediklerini düşündürecek bazı küçük detaylara dikkat çekti.
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Bunlardan ilki Prens Harry'nin çocuk sahibi olmaya fazlaca istekli olması.
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Çifte yakın bir kaynak Markle'ın da Prens Harry'nin "harika bir baba olacağını" düşündüğünü belirtti.
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Dikkat çeken diğer bir detay ise Meghan'ın kıyafet tercihi. Yeni prenses son dönemde ağırlıklı olarak yüksek belli elbiseleri tercih ediyor.
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Bu da Markle'ın hamile olduğu düşüncesinin oluşmasına sebep oluyor.
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Ancak bu Markle'ın hamile olduğun yönündeki ilk iddia değil. İngiliz basını Prens Harry, 2017 model Audi RS6 model arabasını satışa çıkarmasını bile çiftin bebek beklediğinin bir işareti olarak yorumlamıştı.