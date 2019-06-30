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Meghan Markle iki ayda üçüncü dadıyı tuttu

ntv.com.tr

Kaprisli tutumundan dolayı çalışanlarını yanında tutmakta güçlük çeken Meghan Markle, henüz iki aylık bile olmayan oğlu Archie’ye üçüncü dadıyı tuttu.

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    İngiliz kraliyet ailesinin gözde çifti Meghan Markle ve Prens Harry, 6 Msyıs’ta dünyaya gelen oğulları Archie için doğru dadıyı bulmakta zorlanıyor.

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    37 yaşındaki Meghan Markle ile 34 yaşındaki Prens Harry, doğumun üzerinden henüz iki ay bile geçmeden üçüncü dadıyı işe aldı.

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    The Sun gazetesine göre, çifte yakın kaynaklar, bebeğin ya da ebeveynlerin ihtiyaçlarını karşılamadığından değil, ‘kişisel nedenlerden’ dolayı dadıları işten çıkardı.

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    Çiftin bugüne kadar diğer işlerini yapan diğer çalışanları da dayanmadı.

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    Geçen yıl mayıs ayında evlenen Meghan Markle’ın kişisel asistanı Melissa Toubati, işe alındıktan sadece altı ay sonra istifa etmişti.

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    Ondan haftalar sonra çiftin özel sekreteri ve sağ kolu olan Samantha Cohen, kraliyet ailesindeki 17 yıllık çalışma hayatına istifa ile son vermişti.

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    Bu yıl ocak ayında Meghan markle’ın özel kadın koruması da altı aylık çalışma döneminin ardından işte ayrılmıştı.

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    Çiftin özel sekreterleri Amy Pickerel ve Heather Wong da istifa edenler arasındaydı.

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