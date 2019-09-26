Meghan Markle oğlunun kıyafetlerini bağışladı
ntv.com.tr
Meghan Markle, Güney Afrika ziyareti esnasında gittiği bir AIDS derneğine, oğlu Archie’nin artık üzerine olmayan kıyafetlerini bağış olarak verdi.
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Meghan Markle, eşi Prens Harry ile çıktığı resmi Güney Afrika seyahatinde dün, Cape Town’da Mothers2Mothers adlı AIDS derneğini ziyaret etti. Dernek, HIV virüsü taşıyan annelerin çocuklarına virüs taşımasını engellemek için çalışıyor.
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38 yaşındaki Sussex Düşesi, ziyaretinde, dört aylık oğlu Archie’nin kıyafetlerini bağışladı.
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Güney Afrika ziyaretinin üçüncü gününde Düşes, Archie ve arkadaşlarının çocuklarına ait kıyafetleri içeren iki çanta dolusu kıyafeti vermeden önce, ailelerin ‘kılavuz annesi’ ile görüştü.
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Ziyaret esnasında Markle, görevliler ve onların çocuklarıyla yere oturup oyuncaklarla oynadı.
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Markle, “Archie burada olsaydı, oyuncaklar yerdeyken onu sandalyesine oturtacaktım, adil olmayacaktı” dedi.
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Markle ve eşi Prens Harry, dün günün ilk saatlerinde, oğulları Archie’yi Güney Afrika Anglikan Kilisesi'nin Başpiskoposu Desmond Tutu ile tanıştırdı.
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Kameraların önünde gerçekleşen buluşma sayesinde kraliyet bebeğinin son hali de görülmüş oldu.