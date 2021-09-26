Meghan Markle ve Prens Harry Global Citizen etkinliğinde alay konusu oldu

Corona virüs salgınına karşı geliştirilen aşının tüm ülkelere eşit şekilde gönderilmesi için farkındalık yaratma amacıylakuruluşu tarafından düzenlenen 24 saat canlı konser etkinliğine Meghan Markle (40) ve Prens Harry (37) de katıldı.

New York'taki Central Park'ta düzenlenen konser dizisi öncesi sahneye çıkıp konuşma yapan kraliyet çifti, aşı eşitsizliğine karşı durma ve yoksul ülkelere de aşı gönderilmesi çağrısı yaptı. Çift, G7 ve AB ülkelerinin en az 1 milyar aşı dozunu muhtaç ülkelere göndermesi talebinde bulundu.

Yoksul ülkelere yardım çağrısı yapmak için sahneye çıkan Meghan Markle, seçtiği kıyafet ve pahalı takılarıyla alay konusu oldu. Ünlü tasarımcı Valentino imzalı mini bir elbise giydiği görülürken İngiliz basını bu elbisenin 4 bin 500 dolar (yaklaşık 40 bin TL) olduğunu duyurdu. Kraliyet ailesinden ayrılıp ABD’ye yerleştikten sonra hem Netflix hem de Spotify gibi şirketlerle “içerik anlaşması” imzalayan Markle’ın takıları ise astronomik fiyatıyla dikkat çekti.