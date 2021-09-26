Meghan Markle ve Prens Harry Global Citizen etkinliğinde alay konusu oldu

26.09.2021 - 14:54 | Son Güncelleme : 26.09.2021 - 16:03
“Eşitlik” vurgusunun yapıldığı etkinlikte Meghan Markle’ın 16 bin 500 dolar (yaklaşık 146 bin TL) değerinde Cartier marka küpe taktığı ortaya çıktı. Öte yandan İngiliz gazeteleri, Markle’ın küpelerinin yanı sıra 12 bin dolar (106 bin TL) değerinde Cartier imzalı bir kol saati ve 6 bin 900 dolar (61 bin TL) değerinde bir “aşk” bileziği taktığını da aktardı.
"AYAĞA KALK" MESAJI
Aşırı yoksulluğu sona erdirme hareketini hızlandırmaya çalışan uluslararası bir yardım kuruluşu olan Global Citizen'in konser etkinliğinde "küresel aşı eşitliği için ayağa kalk" mesajı verildi.