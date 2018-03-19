Meghan Markle ve Prens Harry, The Crown dizisi hayranı çıktı
ntv.com.tr
İngiliz kraliyet ailesinin çiçeği burnunda çifti Meghan Markle ve Prens Harry’nin, Kraliçe II. Elizabeth'in hükümdarlığı dönemini anlatan ‘The Crown’ dizisi hayranı oldukları öğrenildi.
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Netflix’in beğenilen dizisi ‘The Crown’, Prens Harry ve nişanlısı Meghan Markle’ın favori dizisi çıktı.
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Prens Philip, Kraliçe II. Elizabeth'in hükümdarlığındaki siyasi rekabetler, aşk ve 20. yüzyılın ikinci yarısına şekil veren olayların anlatıldığı diziyi seyretmediğini söylemişti.
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‘Prince Harry: Life, Loss and Love’ kitabının yazarı Katie Nicholl, Meghan Markle’ın Kensington Sarayı’na Prens Harry’nin yanına taşındığında çiftin birlikte ‘The Crown’ dizisini seyrettiğini öne sürdü.
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Nicholl kitabında, ikilinin ilişkisi henüz kraliyet kaynakları tarafından doğrulanmadan önce ABD’li oyuncu Markle’ın, Nottingham Evi’nde gösterişli akşam yemekleri hazırladığı ve çiftin Netflix dizisi seyrettiklerini yazdı.
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Benzer iddiayı oyuncu Alicia Vikander de dile getirmiş, İsveç ve Norveç seyahatlerinde birlikte akşam yemeği yediği Prens William’ın da ‘The Crown’ı izlediğini söylemişti.
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Katie Nicholl, kitabında ayrıca, kraliyet henüz ilişkiyi resmi olarak doğrulamadan önce Meghan Markle’ın Kensington Sarayı’na taşındığını, saray içindeki Nottingham Evi’ni feminen detaylarla süsleyerek kendi evi haline getirdiğini ileri sürdü.
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Markle ve Prens Harry, 19 Mayıs’ta Windsor Kalesi’ndeki St George's Şapeli’nde düzenlenecek törenle evlenecek.