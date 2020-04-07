Meghan Markle ve Prens Harry yardım vakfının yeni adını açıkladı

"DOĞRU ZAMANI BEKLİYORUZ"

Çift, hayır kurumlarının yeni adını açıklarken, “Sizler gibi biz de küresel Covid-19 salgınıyla mücadeleyi desteklemeye odaklandık” diyerek seçtikleri Archewell adının hikayesini anlatma gereği duyduklarını belirtti.

Meghan ve Harry çifti, “Sussex Royal'dan önce, Yunanca eylem kaynağı anlamına gelen Arche fikri geldi. Bir gün kurmayı umduğumuz hayır kurumu için bu isme bağlandık ve oğlumuzun adı için ilham kaynağı oldu. Anlamsal bir şey yapmak, önemli bir şey yapmaktır” dedi.