Meghan Markle ve Prens Harry yardım vakfının yeni adını açıkladı

ntv.com.tr 07.04.2020 - 10:24 | Son Güncelleme : 07.04.2020 - 10:46
Kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra Sussex Royal adını da kullanmamaları gereken Meghan Markle ve Prens Hary, Sussex Royal adlı yardım vakıflarının adını oğulları Archie’den ilhamla Archewell olarak değiştirdi.
Çift, yeni girişimlerine kendi hayır kurumlarını ve bir web sitesini de dahil etmeyi planlıyor. Kurum hakkında detaylar Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi. Çiftin ‘doğru zamanda’ duyuru yapacağı belirtildi.
İngiliz Telegraph gazetesi, çiftin yeni markalarıyla ilgili evraklarını geçen ay ABD'de yetkili kurumlara ilettiğini ve çiftin kendi yardım ve gönüllü hizmetlerini nasıl oluşturacaklarını düşünme aşamasında olduklarını yazdı.
Gazeteye göre, çiftin yeni dönem planları arasında geniş kapsamlı bir web sitesi ile filmler, podcast’ler ve kitaplar aracılığıyla paylaşılacak 'eğitim ve öğretim materyalleri' yer alıyor. Ancak Dük ve Düşes, şu anda corona virüs salgınına odaklandıkları için yeni girişimin ayrıntılarını ortaya çıkarmakta zorlanıyorlar.
"DOĞRU ZAMANI BEKLİYORUZ"
Çift, hayır kurumlarının yeni adını açıklarken, “Sizler gibi biz de küresel Covid-19 salgınıyla mücadeleyi desteklemeye odaklandık” diyerek seçtikleri Archewell adının hikayesini anlatma gereği duyduklarını belirtti.
Meghan ve Harry çifti, “Sussex Royal'dan önce, Yunanca eylem kaynağı anlamına gelen Arche fikri geldi. Bir gün kurmayı umduğumuz hayır kurumu için bu isme bağlandık ve oğlumuzun adı için ilham kaynağı oldu. Anlamsal bir şey yapmak, önemli bir şey yapmaktır” dedi.
İngiltere’den sonra Kanada’da yeni hayatlarına başlayan Sussex çifti, kısa süre önce Los Angeles’a taşındı. Yeni evlerinde ailesini ve kendini karantinaya alan Meghan Markle’ın aynı şehirde oturan annesi Doria Ragland’ı bile henüz görmediği belirtildi. Meghan Markle’ın 63 yaşındaki annesiyle görütülü görüşme yaptığı kaydedildi.