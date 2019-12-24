Meghan Markle ve Prens Harry'den Archie ile birlikte ilk Noel kartı

Meghan Markle ve Prens Harry, bebekleri Archie ile çıktıkları Kanada tatili sonrası Noel için İngiltere’ye döndü. Çift, Kraliçe Elizabeth’in her yıl geleneksel olarak Buckingham Sarayı’nda verdiği Noel öncesi yemeği kaçırdı ve dolayısıyla kraliyet ailesinin geleneksel Neol aile fotoğrafında da yer almayacak.
Kraliyet görevlerine altı haftalık ara veren Sussex ailesi, yayınladıkları Noel kartıyla yeniden adlarından söz ettirdi. Noel kartında çiftin sekiz aylık oğulları Archie merkezde yer aldı.
“Queen's Commonwealth Trust” hesabından yayınlanan elektronik kartta, “Mutlu Noeller ve ailemizden size mutlu yıllar” denildi.
Çiftin yayınladığı elektronik kart, Meghan Markle’ın oyuncu arkadaşı Janina Gavankar tarafından çekildi. Markle ile uzun yıllardır arkadaş olan Gavankar, kraliyet çiftinin 2018’deki düğününe de katılmıştı.
Buckingham’daki geleneksel yemeğe katılmayan Meghan Markle ve Prens Harry, Kraliçe’nin Noel mesajı verdiği kareye de giremedi. Kraliçe, masasında oğlu Prens Charles ve eşi Camilla, eşi Prens Philip, Kate Middleton ve Prens William’ın ailece çektirdiği Noel fotoğrafı ve babası 6. George’un fotoğrafına yer verdi.
Kate Middleton ve Prens William, üç çocuğuyla birlikte çektirdikleri bu fotoğrafı Noel kartı olarak yayınlamıştı.