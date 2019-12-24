Meghan Markle ve Prens Harry'den Archie ile birlikte ilk Noel kartı

Meghan Markle ve Prens Harry, bebekleri Archie ile çıktıkları Kanada tatili sonrası Noel için İngiltere’ye döndü. Çift, Kraliçe Elizabeth’in her yıl geleneksel olarak Buckingham Sarayı’nda verdiği Noel öncesi yemeği kaçırdı ve dolayısıyla kraliyet ailesinin geleneksel Neol aile fotoğrafında da yer almayacak.