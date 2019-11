Meghan Markle ve Prens Harry’den Kraliçe’yi ‘incitecek’ karar

Saray görevlileri, Meghan ve Harry çiftinin bu tercihinin kraliyet ailesi ile aralarında gerilime yol açabileceğini belirtti. Aileden ayrı Noel kararı, Harry’nin bir süre önce TV’de yayınlanan ve ses getiren belgeselde, ağabeyi Prens William ile “farklı yollarda oldukları” itirafının ardından geldi.

Harry, belgeseldeki konuşmasında, “Bu rolün, bu işin bir parçası baskı altında olduğundan kaçınılmaz bir şekilde bunlar da gerçekleşiyor. Biz kardeşiz, her zaman kardeş olacağız. Şu anda ikimiz kesinlikle farklı yollardayız, ancak her zaman onun yanında olacağım ve biliyorum ki o da her zaman benim yanımda olacak. Eveti, eskiden olduğu kadar görüşmüyoruz çünkü çok meşgulüz ama onu çok seviyorum. Kardeşler olarak, iyi günleriniz de kötü günleriniz oluyor" demişti.