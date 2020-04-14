Meghan Markle ve Prens Harry'nin 14,5 milyon dolara yeni ev aldıkları iddia edildi

14.04.2020 - 08:02 | Son Güncelleme : 14.04.2020 - 08:04
EMLAK DANIŞMANININ İDDİASI
Sussex çiftinin Los Angeles’ta ünlü aktör Mel Gibson’ın evini satın aldığı öne sürüldü. İddia, bir emlak danışmanının kendi Instagram sayfasındaki paylaşımından dolayı ortaya çıktı. Emlakçı, daha sonra paylaşımını silse de kafaları karıştırmayı başardı.
Emlakçı Andrea Pilot'ın "Büyük haber. Harry ve Meghan, Mel Gibson'ın evini satın aldı" diye duyurduğu ev, daha önce de bir başka oyuncuya, X Files dizisiyle tanınan David Duchovny'ye aitti.
İngiliz basını da hemen bu iddiayı haberleştirerek Meghan ve Harry çiftinin Malibu bölgesinde beş yatak odalı, 14,5 milyon dolarlık evi satın aldığını yazdı.
Çifte yakın kaynaklar milyonluk ev haberinin ‘tamamen uydurma’ olduğunu belirtti.
TAM ONLARA GÖRE BİR EV
Ancak emlak uzmanlarına göre bu mülk, tam çiftin isteyeceği özelliklere sahip. Öncelikle gözlerden uzak ve çok geniş bir arazi üzerine inşa edilmiş. Kısa bir süre önce renovasyondan geçtiği belirtilen mülk, Pasifik Okyanusu manzaralı. Kendine özgü bir spor salonu bulunuyor. Bahçesinde iki tane yüzme havuzu olan malikaneyi satın alan kişi otomatik olarak lüks bir plaj klübünün üyesi haline geliyor.
ANNESİNE YAKIN OLMAK İSTEDİ
Prens Harry ve Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesinden 31 Mart'ta resmi olarak ayrılmıştı. Daha önce Kanada'da yaşamaya başladıkları öğrenilen çift, beklenmedik bir kararla Los Angeles'a taşındı. Bu kararın, Meghan Markle’ın annesi Doria Ragland’a yakın olmak ve oyunculuk kariyerini sürdürmek istediği için aldığı konuşuldu.