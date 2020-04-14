Meghan Markle ve Prens Harry'nin 14,5 milyon dolara yeni ev aldıkları iddia edildi

TAM ONLARA GÖRE BİR EV

Ancak emlak uzmanlarına göre bu mülk, tam çiftin isteyeceği özelliklere sahip. Öncelikle gözlerden uzak ve çok geniş bir arazi üzerine inşa edilmiş. Kısa bir süre önce renovasyondan geçtiği belirtilen mülk, Pasifik Okyanusu manzaralı. Kendine özgü bir spor salonu bulunuyor. Bahçesinde iki tane yüzme havuzu olan malikaneyi satın alan kişi otomatik olarak lüks bir plaj klübünün üyesi haline geliyor.