Meghan Markle ve Prens Harry'nin 500 bin sterlinlik ses yalıtımı
ntv.com.tr
Yeni taşındıkları evlerinin tadilatına 2,4 milyon sterlinlik (17 milyon TL) harcama yaptıkları öğrenilen Meghan Markle ve Prens Harry hakkındaki tartışma sürerken, çiftin oğulları Archie için 500 bin sterlinlik (3,5 milyon TL) ses yalıtımı yaptırdığı haberleri İngilizleri kızdırdı.
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Meghan Markle ve Prens Harry’nin yeni evlerine yaptıkları yüksek miktardaki harcama ile ilgili haberlerin arkası kesilmiyor. Şimdi de kraliyet çiftinin evlerine yaptırdıkları ses yalıtımı gündemde.
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Kensington Sarayı’ndaki dairelerinden Heathrow Havalimanı’na yakın Frogmore Kır Evi’ne taşınan çiftin ses yalıtımı için 500 bin sterlin harcadıkları iddia edildi.
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37 yaşındaki Meghan Markle ile 34 yaşındaki Prens Harry’nin 500 bin sterlinlik harcamayı, Londra’nın en yoğun havalimanına yakın oturmalarından dolayı henüz iki aylık olan bebekleri Archie’yi uçakların yüksek sesinden korumak için yaptıkları öğrenildi. Bu havalimanında günde 1300’den fazla uçuş yapılıyor.
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İngiliz basınında yer alan haberlere yanıt veren kraliyet ailesi sözcüsü, çiftin bu iddiaları reddettiğini belirterek, “Frogmore’a 1 milyon sterlinlik tadilat yapıldığı spekülasyonlarının üstüne bir de ses yalıtımı iddiaları tamamen uydurmadır” dedi.
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Kraliyet çiftinin 2,4 milyon sterline (yaklaşlık 3 milyon dolar) mal olan ev tadilatı İngilizleri kızdırmış, vergilerinin sarayın lüksüne harcanması tepkilere yol açmıştı.
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6Çiftin resmi ikametgahı olan, Londra'nın batısındaki Windsor Malikanesi’nin bir köşesinde bulunan Frogmore Kır Evi, beş küçük yatakhane tarzı üniteyi, büyüyen aileleri için modern olanaklara sahip tek bir ev haline getirmek için kapsamlı yapısal değişikliklerden geçmişti.
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7Kraliyet çifti, oğulları Archie’nin 6 Mayıs’ta dünyaya gelmesinden kısa bir önce yeni evlerine taşınmıştı. 19. yüzyıldan kalma evin çatısının yenilenmesi, yeni merdivenler eklenmesi, şömine kurulumları ve yeni bir ahşap zemin kaplanmasını içeren işler, yerel konseye başvuru belgelerinde detaylı bir şekilde anlatılmıştı. Kraliçe'nin personelinin maaşlarını, sarayların bakımını ve seyahat de dahil olmak üzere resmi kraliyet görevlerini ödeyen Egemen Hibe Hesapları, tadilat masraflarını üstlenmişti. Açıklamada, eşyalar ve mobilyaların Meghan Markle ve Prens Harry tarafından karşılandığı belirtilmişti.