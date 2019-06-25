Meghan Markle ve Prens Harry’nin ev tadilatı İngilizleri kızdırdı
ntv.com.tr
Kensington Sarayı’ndan taşınan Meghan Markle ve Prens Harry’nin Windsor’daki Frogmore Kır Evi’ne 3 milyon dolarlık tadilat yaptığının ortaya çıkması ve kraliyet harcamalarının vergi mükelleflerine yükünün artması, İngiltere’deki monarşi karşıtlarının tepkisine yol açtı.
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İngiliz kraliyet ailesinin yıllık finansal açıklamasında Meghan Markle ve Prens Harry’nin yeni evleri için 3 milyon dolar harcadıkları bilgisi İngilizleri kızdırdı.
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Çiftin resmi ikametgahı olan, Londra'nın batısındaki Windsor Malikanesi’nin bir köşesinde bulunan Frogmore Kır Evi, beş küçük yatakhane tarzı üniteyi, büyüyen aileleri için modern olanaklara sahip tek bir ev haline getirmek için kapsamlı yapısal değişikliklerden geçti.
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Kraliyet çifti, oğulları Archie’nin mayıs ayında dünyaya gelmesinden kısa bir önce yeni evlerine taşındı.
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419. yüzyıldan kalma evin çatısının yenilenmesi, yeni merdivenler eklenmesi, şömine kurulumları ve yeni bir ahşap zemin kaplanmasını içeren işler, yerel konseye başvuru belgelerinde detaylı bir şekilde anlatıldı.
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İngiliz basını, seçilen özel zemin malzemesinin Meghan Markle ve bebeğinin yoga odası için olabileceğini iddia etmişti, ancak Buckingham Sarayı haberleri bu belgelerle yalanlamış oldu. Özel ‘yüzer’ zeminin sadece ana mutfakta, planlamacılar tarafından inşaat sırasında eski döşemeleri geçici olarak korumak için kullanıldığı açıklandı.
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Kraliçe'nin personelinin maaşlarını, sarayların bakımını ve seyahat de dahil olmak üzere resmi kraliyet görevlerini ödeyen Egemen Hibe Hesapları, tadilat masraflarını üstlendi.
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Eşyalar ve mobilyalar Meghan Markle ve Prens Harry tarafından karşılandı.
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Egemen Hibe bütçesinin halka açıklanan rakamlarına göre, monarşinin İngiliz vergi mükelleflerine olan yükü 2018-2019 yıllarında, önceki mali yıla göre yüzde 41 artarak 67 milyon sterline (yaklaşık 85,3 milyon dolar) mal olduğu öğrenildi.
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İngiltere’deki monarşi karşıtları, monarşinin vergi mükelleflerine getirdiği yükü ‘skandal’ olarak nitelendirdi.
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10Ev tadilata girmeden önce, İngiliz basınında, Meghan Markle ve Prens Harry’nin, Kate Middleton ve Prens William ile aralarının açık olduğu ve bu nedenle Kensington Sarayı’ndaki evlerinden ayrılmak istedikleri haberleri yer almıştı.
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11Öte yandan bu taşınmada, Markle’ın yeni doğacak bebeğini ‘akvaryum’a benzettiği sarayda büyütmek istemeyip normal bir evde büyütmek istemesi gibi gerekçelerin etkili olduğu iddia edilmişti.