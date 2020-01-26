Meghan Markle ve Prens Harry’nin Megxit kararında anne Doria Ragland etkisi

Meghan Markle’ın, eşi Prens Harry ile birlikte kraliyet ailesinden ve İngiltere’den ayrılma sürecinde sessiz kalmayı tercih eden annesi Doria Ragland’ın aslında bu kararda etkili kişi olduğu iddia edildi.

Ekonomik bağımsızlıklarını sağlamak ve kendi paralarını kazanmak istediklerini söyleyen, yılın yarısını Kanada’da geçirecek olan Meghan ve Harry çiftinin kararında anne Dora’nın katkısı olduğu öne sürüldü.