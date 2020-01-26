Meghan Markle ve Prens Harry’nin Megxit kararında anne Doria Ragland etkisi

Meghan Markle’ın, eşi Prens Harry ile birlikte kraliyet ailesinden ve İngiltere’den ayrılma sürecinde sessiz kalmayı tercih eden annesi Doria Ragland’ın aslında bu kararda etkili kişi olduğu iddia edildi.
Ekonomik bağımsızlıklarını sağlamak ve kendi paralarını kazanmak istediklerini söyleyen, yılın yarısını Kanada’da geçirecek olan Meghan ve Harry çiftinin kararında anne Dora’nın katkısı olduğu öne sürüldü.
63 yaşındaki Doria Ragland’ın eski bir arkadaşı, Daily Mail’e verdiği röportajda, “Harry, ondan öğüt alıyor. O adeta bir kraliçe gibi. Asla şikayet etmiyor ve asla açıklama yapmıyor. Meghan her zaman ona güvenir. Kendi annesini çok küçük yaşta kaybetmiş olan Harry de Doria’yla yakınlaştı” diye konuştu.
Meghan Markle’ın kraliyet gelini haline geldiği Mayıs 2018’deki düğününde, ailesinden tek kişi annesi Doria idi. Çiftin İngiltere’de bulundukları dönemde ve Kanada’daki yeni hayatlarından yansıyan fotoğraflarda Doria’nın hiç görünmemesine rağmen gölgesinin her zaman çiftin üzerinde olduğunu söyleyen arkadaşı, “Onlarla birlikte olmadığında sürekli telefonla irtibat halindedir” dedi. İsmi açıklanmayan arkadaşı, Doria hakkında, “Sessiz ama derinden etkili” yorumunu yaptı.
Prens Harry, daha önce BBC’ye verdiği röportajda, kayınvalidesini “mükemmel biri” olarak tanımlamıştı. Çiftin bebeği Archie 6 Mayıs 2019’da doğduktan sonra, normalde Los Angeles’ta yaşayan Doria, altı hafta boyunca Londra’daki Frogmore Kır Evi’nde onlarla birlikte kalmıştı.
Evlenmelerinden sonra yaşanan sürecin hem kendisi hem de eşi Megham Markle için zorlu geçtiğini ifade eden Harry, "Meghan ile evlendiğimizde heyecanlıydık, umut doluyduk, hizmet etmek için buradaydık. Tüm bu nedenlerden ötürü işlerin bu noktaya gelmesi benim için büyük bir üzüntü kaynağı. Kendim ve eşim için kraliyet ailesi görevlerini bırakma kararını kolay bir şekilde almadım. Yıllarca devam eden zorlukları haftalarca süren görüşmeler izledi" demişti.
Meghan ve Harry çiftinin kraliyet görevlerini bırakma kararı sonrası aile üyeleriyle bir toplantı yapan Kraliçe de zirve sonrası yaptığı açıklamada, “Ben ve ailem, Harry ile Meghan'ın genç bir aile olarak yeni bir hayat kurma arzusunu tamamen destekliyoruz. Kraliyet ailesinin tam zamanlı çalışan üyesi olarak kalmalarını tercih edecek olsak da ailemin değerli bir parçası olarak kalıp daha özgür bir hayat yaşama dileklerine saygı duyuyor ve anlıyoruz” demişti. Çiftin, yeni hayatlarında kamu kaynaklarına dayanarak yaşamak istemediklerini de açıkça ortaya koyduklarını aktaran Kraliçe, şunları kaydetmişti:
"O nedenle çiftin zamanlarının bir kısmını Kanada'da, bir kısmını İngiltere'de geçirecekleri bir geçiş dönemi olması konusunda anlaşıldı. Bunlar ailem için çözülmesi karmaşık konular. Daha yapılacak işler var ancak önümüzdeki günlerde nihai karara varılmasını istedim."