Meghan Markle ve Prens Harry’nin oğlu Archie vaftiz edildi
Meghan Markle ve Prens Harry’nin oğlu Archie, Harry’nin de vaftiz edildiği Windsor Şapel'inde aile bireylerinin katıldığı törenle vaftiz edildi. Basına kapalı yapılan etkinliğe Kraliçe 2. Elizabeth katılmazken ilk kareler yayınlandı.
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1Meghan Markle ve Prens Harry’nin iki aylık olan oğulları Archie için vaftiz töreni yapıldı.
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2Archie'nin töreni kuzenleri Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis gibi geleneksel olarak gerçekleşti.
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3Vaftiz töreni, 1984 yılında Prens Harry’nin de vaftiz töreninin yapıldığı Windsor Kalesi’nde özel şapelinde organize edildi.
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4Archie'nin yüzü doğumundan tam 2 ay sonra ilk kez bu kadar net olarak görüntülenmiş oldu.
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5Kraliçe 2. Elizabeth törene katılmadı. Etkinlik sonrası sosyal medyada Kraliçe tepki çekti.
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Aile fotoğrafında çiftin birinci derece yakınları ve Harry'nin teyzeleri de yer aldı.
(Fotoğraf solda sağa: Düşeş Camilla, Prens Charles, Doria Ragland, Prens Harry, Düşeş Meghan, Dük Archie, Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale, Prens William ve Düşeş Kate)