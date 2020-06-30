Meghan Markle ve Prens Harry’nin saraydan kaçış hüsranı

Prens Charles; Harry ve Meghan Markle'a ABD'deki yeni yaşamlarında yardımcı olmak için dükalıktan gelen bu geliri değil, kendi özel parasını kullanacak.

Ancak prense yakın bir kaynak, bunun "tükenmez" bir miktar olmadığı konusunda uyarmıştı. Prens, çiftin bir yıllık mali düzenlemelerini gözden geçirecek.