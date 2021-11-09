Meghan Markle'ın ağabeyi mektuptan dolayı özür diledi

"ÇOK PİŞMANIM"

Thomas Markle Jr, Meghan Markle’ın kendisini daha önce “uzak bir aile üyesi” olarak tanımlamasından dolayı incindiğini belirtti. Ağabey Markle, “Birlikte büyürken aramızda inanılmaz bir bağ ve ilişki olduğundan dolayı bunu söylemesi beni incitti ve kafamı karıştırdı. Yaptığım, savunmaya geçmekti. Bunun olgunluktan uzak ve yanlış bir davranış olduğunu biliyorum ve çok pişmanım” dedi.