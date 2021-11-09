Meghan Markle'ın ağabeyi mektuptan dolayı özür diledi

Meghan Markle'ın ağabeyi Thomas Markle Jr, 2018'de, düğünden önce Prens Harry'ye yazdığı mektuptan dolayı pişman olduğunu belirterek özür diledi.

Haberler - ntv.com.tr 09.11.2021 - 13:10

Meghan Markle'ın ağabeyi mektuptan dolayı özür diledi - 1

’ın uzun süredir görüşmediği ağabeyi Thomas Markle Jr, 2018’de kardeşinin düğünü öncesinde ’ye mektup göndererek, “Hayatının en büyük hatasından dön” çağrısı yapmasından pişmanlık duyduğunu dile getirdi. 

Meghan Markle'ın ağabeyi mektuptan dolayı özür diledi - 2

Bir televizyon programına katılan ağabey Markle, kız kardeşi ve Prens Harry’ye hitaben yazdığı notu okudu.

Meghan Markle'ın ağabeyi mektuptan dolayı özür diledi - 3

Notta, “Sevgili Meghan ve Harry, size söylemek istediğim ilk şey, düğününüzden önce yazdığım korkunç mektuptan dolayı kalpten bir özür dilemek olacak. Bunun, benim gerçekte olduğum kişiden çıkmadığını bilmenizi istiyorum. Ben öyle biri değilim ve içimde çok daha fazla sevgi taşıyorum” ifadesi yer aldı.

Meghan Markle'ın ağabeyi mektuptan dolayı özür diledi - 4

"ÇOK PİŞMANIM"

Thomas Markle Jr, Meghan Markle’ın kendisini daha önce “uzak bir aile üyesi” olarak tanımlamasından dolayı incindiğini belirtti. Ağabey Markle, “Birlikte büyürken aramızda inanılmaz bir bağ ve ilişki olduğundan dolayı bunu söylemesi beni incitti ve kafamı karıştırdı. Yaptığım, savunmaya geçmekti. Bunun olgunluktan uzak ve yanlış bir davranış olduğunu biliyorum ve çok pişmanım” dedi.

Meghan Markle'ın ağabeyi mektuptan dolayı özür diledi - 5

"GURUR DUYUYORUM"

Thomas Markle Jr. ayrıca, “Meghan, eğer zamanı geri çevirebilseydim, sana, seninle çok gurur duyduğumu, sen ve Harry için çok mutlu olduğumu söylerdim. Ve seni seviyorum. Sen benim küçük kız kardeşim, ailemsin ve sonsuza dek benim olacaksın. Artık hayatının aşkını buldun ve kendi aileni kurdun. Daha fazla gurur duyamazdım” ifadesini kullandı.

Meghan Markle'ın ağabeyi mektuptan dolayı özür diledi - 6

2018 yılında Thomas Markle Jr, Meghan Markle’ın Harry için dorğru kadın olmadığını ifade eden bir mektup yazmış, “Meghan, C sınıfı bir Hollywood oyuncusunun da altında bir prenses” ifadesini kullanmıştı. Ağabey Markle ayrıca, “Ben o senin hayatını mahvedecek, çok sığ biri” demişti.

Meghan Markle'ın ağabeyi mektuptan dolayı özür diledi - 7
Meghan Markle'ın ağabeyi mektuptan dolayı özür diledi - 8
Meghan Markle'ın ağabeyi mektuptan dolayı özür diledi - 9
Meghan Markle'ın ağabeyi mektuptan dolayı özür diledi - 10

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