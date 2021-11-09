Meghan Markle'ın ağabeyi mektuptan dolayı özür diledi

Haberler - ntv.com.tr 09.11.2021 - 13:10
Meghan Markle’ın uzun süredir görüşmediği ağabeyi Thomas Markle Jr, 2018’de kardeşinin düğünü öncesinde Prens Harry’ye mektup göndererek, “Hayatının en büyük hatasından dön” çağrısı yapmasından pişmanlık duyduğunu dile getirdi.
Bir televizyon programına katılan ağabey Markle, kız kardeşi ve Prens Harry’ye hitaben yazdığı notu okudu.
Notta, “Sevgili Meghan ve Harry, size söylemek istediğim ilk şey, düğününüzden önce yazdığım korkunç mektuptan dolayı kalpten bir özür dilemek olacak. Bunun, benim gerçekte olduğum kişiden çıkmadığını bilmenizi istiyorum. Ben öyle biri değilim ve içimde çok daha fazla sevgi taşıyorum” ifadesi yer aldı.
"ÇOK PİŞMANIM"
Thomas Markle Jr, Meghan Markle’ın kendisini daha önce “uzak bir aile üyesi” olarak tanımlamasından dolayı incindiğini belirtti. Ağabey Markle, “Birlikte büyürken aramızda inanılmaz bir bağ ve ilişki olduğundan dolayı bunu söylemesi beni incitti ve kafamı karıştırdı. Yaptığım, savunmaya geçmekti. Bunun olgunluktan uzak ve yanlış bir davranış olduğunu biliyorum ve çok pişmanım” dedi.
"GURUR DUYUYORUM"
Thomas Markle Jr. ayrıca, “Meghan, eğer zamanı geri çevirebilseydim, sana, seninle çok gurur duyduğumu, sen ve Harry için çok mutlu olduğumu söylerdim. Ve seni seviyorum. Sen benim küçük kız kardeşim, ailemsin ve sonsuza dek benim olacaksın. Artık hayatının aşkını buldun ve kendi aileni kurdun. Daha fazla gurur duyamazdım” ifadesini kullandı.
2018 yılında Thomas Markle Jr, Meghan Markle’ın Harry için dorğru kadın olmadığını ifade eden bir mektup yazmış, “Meghan, C sınıfı bir Hollywood oyuncusunun da altında bir prenses” ifadesini kullanmıştı. Ağabey Markle ayrıca, “Ben o senin hayatını mahvedecek, çok sığ biri” demişti.