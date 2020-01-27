Meghan Markle'ın babası Thomas Markle: Kraliçeye zarar verdiler
Kraliyet ailesinden eşi Pren Harry ile birlikte ayrılma kararı alan Meghan Markle'ın babası Thomas Markle yeni açıklamalarda bulundu. Baba Markle, "Kraliçeye zarar verdiler. Onlar için utanıyorum" dedi.
27.01.2020 - 17:12
İngiltere'de kraliyet ailesindeki görevinden ayrılma kararı alan Meghan Markle'ın babası Thomas Markle yaptığı yeni açıklamada, kararın Kraliçe Elizabeth'e zarar verdiğini belirtti.
Katıldığı bir programda konuşan Thomas Markle, "Bence kraliçeye zarar verdiler. Onlar için utanıyorum ve Kraliçe için gerçekten üzgünüm" ifadelerini kullandı.
"Kraliyetten kopuş çok daha fazla soruna yol açacak" diyen Markle, "Kraliyetten ayrılma kararı çok kafa karıştırıcı, kimsenin bunun nasıl olduğunu veya neden olduğunu anlayabildiğini sanmıyorum. Hiçbir anlamı yok" şeklinde konuştu.
Thomas Markle daha önce yaptığı açıklamada ise Meghan Markle için, "Bu benim yetiştirdiğim kızım olamaz" açıklaması yapmıştı.
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