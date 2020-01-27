Meghan Markle'ın babası Thomas Markle: Kraliçeye zarar verdiler

Katıldığı bir programda konuşan Thomas Markle, "Bence kraliçeye zarar verdiler. Onlar için utanıyorum ve Kraliçe için gerçekten üzgünüm" ifadelerini kullandı.

"Kraliyetten kopuş çok daha fazla soruna yol açacak" diyen Markle, "Kraliyetten ayrılma kararı çok kafa karıştırıcı, kimsenin bunun nasıl olduğunu veya neden olduğunu anlayabildiğini sanmıyorum. Hiçbir anlamı yok" şeklinde konuştu.