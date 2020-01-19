Meghan Markle'ın babasından Megxit yorumu: Bu benim kızım olamaz

“PARA İÇİN YAPTI”

Meghan ve Harry’nin kraliyetten ayrılma kararını, “Büyük bir hayal kırıklığı, çünkü o her genç kızın rüyasına sahip olmuştu” şeklinde yorumlayan Thomas Markle, “Her genç kız prenses olmak ister ve o buna ulaştı ama şimdi elinin tersiyle itiyor. Bunu para için yaptığı görülüyor” şeklinde konuştu.