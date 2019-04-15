Meghan Markle'ın bebeklik fotoğrafları
ntv.com.tr
İngiliz kraliyet ailesinin merakla beklenen yeni bebeğini dünyaya getirme üzere gün sayan Meghan Markle'ın kendi bebekliğine ait fotoğraflar gün yüzüne çıktı. İşte, bugün dünyada milyonlarca insanın hayranlık beslediği ve adım adım takip ettiği Düşes'in bebekliği...
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Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını alan ABD’li eski oyuncu Meghan Markle’ın yeni bebeklik ve çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı.
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2İngiliz Daily Mail gazetesinin, Markle’ın dayısı Joseph Johnson’dan edindiği fotoğraflarda 37 yaşındaki Düşes’in bebeklik dönemine ait ve özellikle ikinci yaş doğum günü fotoğrafları dikkat çekiyor.
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Küçük Meghan, açık havada yapılan ikinci yaş doğum günü partisinde kendisine hediye edilen dev hediye paketini açıyor.
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Düşes, fotoğraflarda annesi Doria Raglan ile birlikte görülüyor.
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Markle’ın henüz ilk adımlarını attığı fotoğraf da yayımlananlar arasında.
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Önceki gün, Markle’ın ilk bebeklik fotoğrafları da yayımlanmıştı.
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İşte Düşes’in bugüne kadar yayımlanan bebeklik fotoğrafları...
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