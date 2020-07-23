Meghan Markle'ın corona virüs şartı

Yeni yaşını kutlamaya hazırlanan Meghan Markle, doğum gününe katılacaklar için corona virüs testi şartı koydu.

23.07.2020 - 12:10

Meghan Markle'ın corona virüs şartı - 1
Eşi Prens Harry ile birlikte İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp ABD Los Angeles'ta yaşamaya başlayan Meghan Markle yeni yaşını kutlamaya hazırlanıyor.


Meghan Markle'ın corona virüs şartı - 2
Markle, 4 Ağustos'taki Los Angeles'ta düzenlenecek doğum günü kutlamasını planmaya başladı.


Meghan Markle'ın corona virüs şartı - 3
Yakın bir arkadaşının İngiliz Daily Mail gazetesine anlattığına göre Markle, 39'uncu yaşına, eşi, oğlu ve annesiyle birlikte yaşadığı Tyler Perry'nin lüks malikanesinde değil başka bir yerde girmeyi planlıyor.


Meghan Markle'ın corona virüs şartı - 4
Bunun için aklında olan yer ise Santa Barbara'nın biraz dışındaki Montecito olarak aktarılıyor.


Meghan Markle'ın corona virüs şartı - 5
Markle yeni yaşını burada eşi Prens Harry, oğlu Archie ve yakın arkadaş çevresiyle kutlayacak. Ancak Markle, partiye katılacak kişilerin Covid 19 testi yaptırmasını şart koşuyor.


Meghan Markle'ın corona virüs şartı - 6
Doğum günü partisine katılacakların corona virüs testinin sonucunun negatif olması gerekiyor.
Meghan Markle'ın corona virüs şartı - 7
Arkadaşına göre bu şekilde hem virüsün kendisine ve ailesine bulaşmasını önlemiş olacak hem de sorumlu davranış görüntüsü verecek.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER