Meghan Markle'ın corona virüs şartı

Yeni yaşını kutlamaya hazırlanan Meghan Markle, doğum gününe katılacaklar için corona virüs testi şartı koydu.

Abone ol Paylaş







23.07.2020 - 12:10

Eşi Prens Harry ile birlikte İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp ABD Los Angeles'ta yaşamaya başlayan Meghan Markle yeni yaşını kutlamaya hazırlanıyor.







Markle, 4 Ağustos'taki Los Angeles'ta düzenlenecek doğum günü kutlamasını planmaya başladı.







Yakın bir arkadaşının İngiliz Daily Mail gazetesine anlattığına göre Markle, 39'uncu yaşına, eşi, oğlu ve annesiyle birlikte yaşadığı Tyler Perry'nin lüks malikanesinde değil başka bir yerde girmeyi planlıyor.







Bunun için aklında olan yer ise Santa Barbara'nın biraz dışındaki Montecito olarak aktarılıyor.







Markle yeni yaşını burada eşi Prens Harry, oğlu Archie ve yakın arkadaş çevresiyle kutlayacak. Ancak Markle, partiye katılacak kişilerin Covid 19 testi yaptırmasını şart koşuyor.







Doğum günü partisine katılacakların corona virüs testinin sonucunun negatif olması gerekiyor.

Arkadaşına göre bu şekilde hem virüsün kendisine ve ailesine bulaşmasını önlemiş olacak hem de sorumlu davranış görüntüsü verecek.