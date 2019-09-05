Meghan Markle’ın doğum izni sona erdi
ntv.com.tr
Meghan Markle artık ‘sahalara dönüyor!’ Prens Harry ile ilk çocukları olan Archie’yi dünyaya getirdikten sonra doğum iznine ayrılan Düşes, dört aylık izin sonrası yeniden kraliyetin resmi görevlerini yerine getirmeye başlayacak.
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Meghan Markle artık ‘sahalara dönüyor!’ 6 Mayıs’ta oğlu Archie’yi dünyaya getiren 38 yaşındaki Düşes’in doğum izni resmi olarak sona erdi.
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Markle, izin dönüşü ilk iş olarak, 12 Eylül’de, tasarımcı arkadaşı Misha Nonoo ile birlikte tasarladığı kadın iş kıyafeti koleksiyonunun açılışına katılacak. Bu, Markle’ın, çocuğu olduktan sonra yeni hayatındaki ilk resmi görevi.
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Oluşturulan kıyafet koleksiyonu, İngiltere’de kadın işçiler yararına çalışan ve iş görüşmelerine giden kadınlara kıyafet tedarik eden Smart Works adlı dernek yararına satılacak. Markle; koleksiyon için Marks & Spencer, John Lewis ve Jigsaw gibi büyük şirketlerin yanı sıra yakın arkadaşı Misha Nonoo'dan da tasarım desteği aldı.
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Markle, yeni projesiyle ilgili ilk olarak geçen ay Instagram’ında bir hikaye paylaşmış, videosunda bir grup kadının koleksiyonla buluşmasını göstermişti.
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Oğlu Archie’nin doğumundan bu yana kameralar karşısına pek çıkmasa da Markle, bu dönemde bazı çalışmalar yaptı. İngiliz Vogue dergisine misafir editörlük yapan ve kadınlar için kapsül koleksiyon hazırlayan Markle, doğumdan sonra ilk kez haziran ayında Kraliçe Elizabeth’in doğum gününü kutlamak için düzenlenen Trooping the Colour etkinliğinde Buckingham Sarayı balkonunda boy göstermişti.
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Düşes, New York Yankees ve Boston Red Sox takımları arasında oynanan beyzbol maçında eşi Prens Harry’nin yanında yer alarak sürpriz yapmış, bebek Archie için verilen beyzbol temalı hediyeleri kabul etmişti.
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Son dönemde eşi Prens Harry ile birlikte sık sık özel jetle seyahat edip çevre duyarlılığı konusunda ikiyüzlü oldukları ve halkın parasını özel lükslerine harcadıkları gerekçesiyle tepki toplayan Markle, Michael Jackson ve yapımcı Harvey Weinstein’in itibarını kurtarmak için çalışan halkla ilişkiler firması ile çalışmasıyla gündeme gelmişti.
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Markle’ın son dönemde, sürekli Kate Middleton ve Prens William çiftiyle arasının kötü olduğu haberleri; sosyal medyada çevreci mesajlar vermesine rağmen 11 günde dört kez özel jete binmesiyle eleştirilmesi sonrası yeni PR şirketinin, tüm bu olumsuz haberleri unutturmak için Düşes’in Sussex Royal adlı yardım vakfının işlerini ön plana çıkaracağı öğrenilmişti.