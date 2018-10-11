Meghan Markle’ın eski kocası Trevor Engelson evlendi

1 Trevor Engelson 2 yıl evli kaldığı eski eşi Meghan Markle'dan 5 ay sonra dünya evine girdi.





2 41 yaşındaki film yapımcısı Engelson, 32 yaşındaki diyetisyen Tracey Kurland ile geçtiğimiz cumartesi günü California eyaletindeki Hidden Hills’teki nikâh töreniyle hayatını birleştirdi.





3 Kurland’ın bankacı olan babası Stanford Kurland’ın 200 milyon dolarlık (1.2 milyar TL) serveti olduğu söyleniyor.





4 Engelson’ın, Meghan’la olan ilişkisinden ilham alarak İngiliz kralıyla evlenen Amerikalı bir kadının boşanmasını konu alan bir televizyon şovu yapma hazırlığında olduğu konuşuluyor.





5 Daha önce evlenip boşanan, aynı zamanda da "soylu" olmayan Meghan Markle'ın Prens Harry ile olan evliliği Kraliyet Ailesi içinde beklendiği gibi bir krine neden olmamıştı.