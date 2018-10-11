Meghan Markle’ın eski kocası Trevor Engelson evlendi
İngiliz Kraliyet ailesi üyesi Prens Harry ile evlenen ve Sussex Düşesi unvanı alan Meghan Markle’ın eski kocası Trevor Engelson da evlendi.
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Trevor Engelson 2 yıl evli kaldığı eski eşi Meghan Markle'dan 5 ay sonra dünya evine girdi.
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41 yaşındaki film yapımcısı Engelson, 32 yaşındaki diyetisyen Tracey Kurland ile geçtiğimiz cumartesi günü California eyaletindeki Hidden Hills’teki nikâh töreniyle hayatını birleştirdi.
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Kurland’ın bankacı olan babası Stanford Kurland’ın 200 milyon dolarlık (1.2 milyar TL) serveti olduğu söyleniyor.
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Engelson’ın, Meghan’la olan ilişkisinden ilham alarak İngiliz kralıyla evlenen Amerikalı bir kadının boşanmasını konu alan bir televizyon şovu yapma hazırlığında olduğu konuşuluyor.
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Daha önce evlenip boşanan, aynı zamanda da "soylu" olmayan Meghan Markle'ın Prens Harry ile olan evliliği Kraliyet Ailesi içinde beklendiği gibi bir krine neden olmamıştı.
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İlk dul gelin olan Meghan Markle'dan önce bu durumdaki gelin adayları daha önce ailede kaosa yol açmıştı. Kral George eşinden boşanmış sevgilisiyle evlenmek için tahtan ve unvanlarından vazgeçmişti. Harry’nin babası Prens Charles da, yeni boşanmış sevgilisi Camilla Parker’la hayatını birleştirememiş ve Diana ile mutsuz bir evlilik yaşamıştı.