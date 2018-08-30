Meghan Markle'ın gelinliği görücüye çıkıyor
Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi ünvanını alan Meghan Markle'ın yılın düğününde tercih ettiği; Claire Waight Keller imzalı Givenchy marka gelinliği, çiçek desenleri İngiliz Milletler Topluluğu’nun temsil eden 4,5 metre uzunluğundaki duvağı ve Kraliçe II. Elizabeth'ten ödünç aldığı Queen Mary tacı görücüye çıkıyor.
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İngiliz Kraliyet Ailesi'nin yıla damga vuran düğünü etkisini sürdürüyor. Windsor Şatosu'ndaki St. George's Şapeli'ndeki düğün ile Prens Harry hayatını birleştiren ve Sussex Düşesi olan Meghan Markle'ın milyonlara ilham veren stili meraklıları için ziyarete açılıyor.
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2Kenstington Sarayı, sosyal medyadan yaptığı duyuruyla Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğün kıyafetlerinin 2018'de (26 Ekim 2018 - 6 Ocak 2019) Windsor Kalesi'nde, 2019'da (14 Haziran- 6 Ekim 2019) ise Edinburgh'daki Holyroodhouse Sarayı'nda Royal Collection Trust sergisinde görücüye çıkacağını duyurdu.
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3Sarayın Instagram hesabından yapılan paylaşımda Markle'ın, Kraliçe Elizabeth'ten ödünç aldığı Queen Mary tacı ön plana çıkartıldı.
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4Markle'ın o gün taktığı taç aslında 1893 yılında düğün hediyesi olarak Kraliçe Mary’ye verilen 10 adet pırlantadan oluşan broştu. Ne var ki 1932 yılında Kraliçe Mary tarafından Kraliçe II. Elizabeth’e verilen broş filigran teknikle taça dönüştürüldü.
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5Kenstington Sarayı'ndan yapılan paylaşımda tasarımcı Claire Waight Keller imzalı Givenchy marka gelinliğe ve üzerinde çiçekli işlemeler olan 4,5 metre uzunluğundayki duvağa da yer verildi.
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6Sussex Düşesi'nin düğüne damga vuran duvağındaki çiçek işlemeler İngiliz Milletler Topluluğu’nun 53 ülkesini temsil ediyor.
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7İşte Kenstington Sarayı'nın Instagram hesabından yapılan o paylaşımlar...
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