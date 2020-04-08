Meghan Markle'ın Hollywood planı ortaya çıktı

Prens Harry ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Markle, daha önce kendine yeni bir misyon edinmek ve insani yardımlarıyla tanınan Jolie’nin izinden gitmek istediğini söylemişti.

Markle'ın Prenses Diana'ya duyduğu hayranlık gibi, yıllarca Angelina gibi olmak istediği ve Angelina’nın profesyonel olarak olduğu kadar kişisel düzeyde de elde ettiği her şeye çok saygı duyduğunu ve onu kendine örnek aldığı ifade edildi.