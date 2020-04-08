Meghan Markle'ın Hollywood planı ortaya çıktı

Kraliyet ailesinden ayrılan ve Hollywood’a taşınma planlarını hayata geçiren Megan Markle’ın, İngiliz medyasına göre Angelina Jolie ile yakın arkadaşlık kurmak istediği bildirdi.
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08.04.2020 - 12:06
İngiliz Kraliyet ailesinden 1 Nisan itibariyle ayrılan Meghan Markle ve eşi Prens Harry Hollywood’a taşınma planlarını hayata geçirdi.
İngiliz medyası, Megan Markle’ın Hollywood planının ayrıntılarını duyururken, Megan'ın Angelina Jolie ile yakın arkadaşlık kurmak istediğini bildirdi.
Prens Harry ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Markle, daha önce kendine yeni bir misyon edinmek ve insani yardımlarıyla tanınan Jolie’nin izinden gitmek istediğini söylemişti.
İngiliz medyasında yer alan haberlere göre; Angelina Jolie’nin de Meghan Markle ile birlikte çalışacağını duyurdu.
38 yaşındaki Meghan, Jolie'nin, Hollywood hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak bir akıl hocası olduğunu söyledi.
Markle'ın Prenses Diana'ya duyduğu hayranlık gibi, yıllarca Angelina gibi olmak istediği ve Angelina’nın profesyonel olarak olduğu kadar kişisel düzeyde de elde ettiği her şeye çok saygı duyduğunu ve onu kendine örnek aldığı ifade edildi.
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