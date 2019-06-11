Meghan Markle’ın özel anlamlı yüzüğü
ntv.com.tr
Doğumdan sonra ilk resmi etkinlik olarak Kraliçe 2. Elizabeth’in doğum günü kutlamasına katılan Meghan Markle’ı parmağındaki özel anlamlı yüzük dikkat çekti.
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Geçen ay doğum yapan Meghan Markle, doğum sonrası ilk resmi tören olarak hafta sonu yapılan Kraliçe 2. Elizabeth’in resmi doğum günü kutlamasına katılmıştı.
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Her yıl 8 Haziran’da yapılan Trooping The Colour adlı etkinlikte şıklığıyla beğeni toplayan 37 yaşındaki Sussex Düşesi’nin özel anlamı olan yüzüğü de dikkat çekti.
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Londra’daki kutlamalarda Markle’ın yüzün parmağında evlilik yüzüğünün yanında bir de sonsuzluk yüzüğü olduğu görüldü.
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People dergisinin haberine göre bu, Prens Harry’nin Meghan Markle’a evlilik yıldönümü hediyesiydi. Çifti, geçen yıl 19 Mayıs’ta evlenmişti.
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Markle, geleneksel olarak çok özel dönemlerde hediye edilen sonsuzluk yüzüğünü takan ilk kraliyet üyesi değil. Aynı yüzük Kate Middleton’da da var. Prens William, ilk çocuğu Prens George’u dünyaya getirdiğinde eşine sonsuzluk yüzüğü hediye etmişti.