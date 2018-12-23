Meghan Markle'ın parmağındaki Türk yüzüğü

Sussex Düşesi Meghan Markle'ın Londra’daki Brinsworth Evi’ni ziyareti sırasında dikkat çeken yüzüğün hikayesi ortaya çıktı. Modacı Başak Dizer Tatlıtuğ, yüzüğün Fatma’nın Eli sembollü olduğunu dile getirerek Türk imzası taşıdığını ifade etti.
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Meghan Markle'ın Londra’da tiyatro ve eğlence profesyonellerinin emekli dinlenme evi olarak hizmet veren Brinsworth Evi’ni ziyaret ettiği sırada dikkat çeken yüzüğün Türk imzası taşıdığı anlaşıldı.
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Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un modacı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Hürriyet'teki moda köşesinde yüzük hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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Başak Dizer Tatlıtuğ, Meghan Markle'ın yüzüğü hakkında şu ifadeleri kullandı: "Bütün dünya basınında bu yüzük yer almış. Türk tasarımı olduğunun altı çizilmiş. Kısmet by Milka için harika bir haber."
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"Çok eski bir Orta Doğu sembolü olan 'Fatma’nın Eli' ile üstünde safir taş bulunan göz sembollü bu yüzüğün nazardan koruduğuna inanılıyor. Tabii onlar nazar demiyor, öyle bir durum yok onlarda..."
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"Umarım korur. Sussex Düşesi Meghan böylelikle ilk kez Türk marka bir takı takmış oldu."
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Brinsworth Evi’ni ziyaret eden ve karnının iyice belirginleştiği görülen Meghan Markle Brock Collection marka 834 sterlinlik çiçekli elbise ve 550 sterlinlik Kanada markası Soia & Kyo’dan gri palto giymişti.