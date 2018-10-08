Meghan Markle’ın üvey ablasından yeni bir saray atağı

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“Tamamen ben suçluyum” diyen abla Markle, “Dünyanın sizin ne kadar sağlıklı tercihler yaptığınızdan haberi olmuyor. Sizi sebze ya da su alırken fotoğraflamıyorlar. Olabildiğince kötü şekilde çekiyorlar. Ben de babama dünyaya ne kadar formda olduğunu ve ne kadar sağlıklı olduğunu göstermen lazım dedim” şeklinde konuşmuştu.