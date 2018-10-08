Meghan Markle’ın üvey ablasından yeni bir saray atağı
ntv.com.tr
Meghan Markle’ın arasının açık olduğu bilinen üvey ablası Samantha Markle, Kensington Sarayı’na bir mektup bıraktı. Bugüne kadar Meghan Markle’ı Kraliyet Ailesi içinde utandıracak hareketlere imza atan Samantha Markle’ın mektubundan yeni bir skandal çıkmasından endişe ediliyor.
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Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle’ın üvey ablası Samantha Markle’la başı dertte.
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Meghan Markle’ın aralarının açık olduğu bilinen 53 yaşındaki üvey ablası, önceki gün Kensington Sarayı’nı ziyaret etmek için yeni bir girişimde bulundu. Samantha Markle, tekerlekli sandalye ile saraya giderek elindeki mektubu saray korumasına verdi.
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Samantha Markle daha sonra Twitter’dan, “Herkes bu mektupta ne olduğunu öğrenmek istiyor” notunu yazdı.
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Samantha Markle, Meghan Markle’ın babası Thomas Markle’ın ilk eşinden olan kızı. Üvey abla, Meghan Markle ile Prens Harry’nin 19 Mayıs’ta yapılan düğününe de davet edilmemişti.
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Meghan Markle’ın geçmişi ile ilgili basına konuştukça para kazanan Samantha Markle, kız kardeşinden faydalandığını söylemesiyle gündeme gelmişti.
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Meghan Markle’ın babası Thomas Markle’ın düğün öncesi gizlice çekildiği söylenen fotoğraflarının düzmece olduğunun anlaşılması üzerine, fotoğrafların arkasındaki ismin de Samantha Markle olduğu ortaya çıkmıştı.
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7“Tamamen ben suçluyum” diyen abla Markle, “Dünyanın sizin ne kadar sağlıklı tercihler yaptığınızdan haberi olmuyor. Sizi sebze ya da su alırken fotoğraflamıyorlar. Olabildiğince kötü şekilde çekiyorlar. Ben de babama dünyaya ne kadar formda olduğunu ve ne kadar sağlıklı olduğunu göstermen lazım dedim” şeklinde konuşmuştu.
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Bu gerekçelerle babasına kurgulanmış bir çekim yaptırmayı önerdiğini söyleyen üvey abla, “Bu, babama ve kraliyet ailesine yarar sağlaması için benim önerimdi. Herkes onu olduğu gibi, formda ve sağlıklı şeyler yaparken görsün istedim” demişti.
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Baba Thomas Markle’ın gizlice çekildiği iddiasıyla basına yansıyan fotoğraflarının, aslında fotoğrafları çeken kişi ve baba Markle’ın işbirliğiyle çekildiği ortaya çıkmıştı.
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Fotoğraflarda Meksika’da yaşayan Thomas Markle, kızının düğünüyle ilgili haberleri okurken, takım elbisesi için ölçü aldırırken ve spor yaparken görülüyordu.